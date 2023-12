PageGroup – De gerente de novos negócios a líder de marketing: conheça os 38 cargos que estarão em alta em 2024…

A busca por gerentes promete ser bem movimentada no próximo ano. É o que aponta o levantamento anual realizado pelo PageGroup, referência mundial em recrutamento especializado desde analistas à executivos. A consultoria traz a lista de cargos que estarão em alta no próximo ano, com destaque para posições gerenciais ligadas aos setores financeiro, marketing, tecnologia, bancário, agro e seguros. O material, produzido pelos consultores da Page Executive, Michael Page, Page Personnel, Page Interim, Page Outsourcing e Page PCD, traz as profissões com maior possibilidade de demanda a partir de análises de mercado e tendências de contratações das empresas para o próximo ano. Os cargos considerados nessa lista contemplam o C-level, média e alta gerência, níveis técnico e de suporte à gestão, além de terceiros e temporários.

“Em 2024 a procura por profissionais de nível gerencial deve se intensificar em função dos desafios que as empresas terão de enfrentar em seus respectivos mercados de atuação. A busca por gerentes vai ajudá-las a contar com um profissional mais resiliente, com experiência e apto a lidar com temas complexos e dinâmicos. A disputa por esse tipo de profissional pode provocar uma intensa batalha por talentos e uma eventual inflação salarial”, analisa Lucas Oggiam, diretor executivo do PageGroup no Brasil.

Para chegar a essa lista, o PageGroup consulta permanentemente empresas de todos os portes (pequena, média e grande) em 14 setores de todo o Brasil. A partir dessa conversa e do entendimento das reais necessidades de contratação, os consultores consolidam essas informações e produzem a relação final dos cargos com maior possibilidade de demanda das empresas.

Confira a lista

Financeiro & Tributário

Cargo: Gerente de Relações com Investidores

O que faz: Este profissional é o principal responsável por desenvolver e gerenciar a comunicação entre uma empresa e seus acionistas, investidores e analistas do mercado financeiro, garantindo o fornecimento de informações precisas e transparentes sobre a operação, finanças e estratégias da empresa, influenciando as decisões de investimento. Ele garante o cumprimento das regulamentações e requisitos legais relacionados à divulgação de informações financeiras e corporativas e prepara e divulga relatórios financeiros, balanços e demonstrações de resultados aos stakeholders e analistas.

Perfil da vaga: Perfil proativo e dinâmico, preferência por diploma de bacharel em Finanças, Administração de Empresas ou Economia e experiência prévia e consolidada em análise financeira, contabilidade e relações com investidores, além da importante fluência em outros idiomas.

Salário: R$ 30 mil a R$ 35 mil

Motivo para alta em 2024: Em um ambiente de negócios dinâmicos, é de grande importância manter um relacionamento aberto e transparente com seus acionistas, gerando uma comunicação eficaz e de qualidade com os investidores, provocando impacto direto nas avaliações de mercado de uma empresa.

Cargo: Gerente Tributário (planejamento e tributos internacionais)

O que faz: Profissional responsável por acompanhar e compreender leis fiscais relacionadas às operações e acordos internacionais de uma empresa. Em nível global avalia e cria estratégias de mitigação dos riscos fiscais, garante conformidade com as obrigações fiscais, prepara relatórios fiscais exigidos pelas autoridades internacionais, monitora e ajusta mudanças das leis, participa de negociações com autoridades fiscais para resoluções de questões complexas, defesa da empresa em auditorias fiscais internacionais, e identifica oportunidades para aumentar a eficiência na gestão tributária.

Perfil da vaga: Profissionais com formação acadêmica em Contabilidade ou Direito e Pós-Graduação em Direito Tributário, experiências substanciais em tributação internacional, planejamento tributário, legislação tributária e experiência com relatórios fiscais internacionais.

Salário: R$ 16 mil a R$ 20 mil

Motivo para estar em alta 2024: A tendência das empresas expandirem suas operações globalmente cria a necessidade de um profissional especialista em tributação internacional para lidar com as complexidades fiscais e frequentes mudanças nas leis tributárias em diversas jurisdições associadas a transações e operações globais. As empresas buscam ativamente um profissional que otimize as estruturas fiscais, reduza carga tributária, e desempenhe um papel essencial na preparação para auditorias e na garantia de conformidade.

Cargo: Controller

O que faz: É o profissional responsável por coletar, analisar e apresentar os dados financeiros, contábeis e orçamentários de uma empresa aos seus diretores e stakeholders, facilitando a tomada de decisão e o sucesso do negócio. Além disso, sua responsabilidade é garantir a execução dos recursos da empresa da forma mais rentável possível.

Perfil da vaga: Perfil generalista, já que há necessidade de interagir com várias áreas. Formação em Ciências Contábeis ou Administração. É importante que este profissional se aperfeiçoe de forma constante, saiba falar outro idioma e atualize suas competências.

Salário: R$18 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2024: Empresas de todos os tamanhos e setores precisam de profissionais para garantir que suas operações estejam em conformidade com as leis e para tomar decisões financeiras sólidas. O mundo dos negócios tem se tornado cada vez mais complexo e dinâmico, exigindo profissionais qualificados para garantir a saúde financeira das empresas.

Cargo: Gerente de planejamento e análise financeira

O que faz: É o profissional capaz de desenvolver estratégias eficientes para o gerenciamento de recursos da empresa. Algumas de suas responsabilidades são: definição de metas financeiras claras, a análise da situação atual da empresa, a projeção de receitas e despesas, a identificação de riscos financeiros e a criação de estratégias para alcançar os objetivos estabelecidos.

Perfil da vaga: Possuir um perfil dinâmico, analítico e uma visão estratégica voltada à operação, dando suporte à alta gestão na tomada de decisões.

Salário: R$18 mil a R$30 mil

Motivo para alta em 2024: O gerente possui uma visão em tempo real do business e é capaz de guiar a companhia em busca de maior rentabilidade, eficiência e sobrevivência. Em momentos de crises e incertezas, essa é uma posição extremamente demandada.

Jurídico

Cargo: Gerente Regulatório

O que faz: Este profissional é responsável por garantir e implementar políticas internas alinhadas com as leis, regulamentos internos e externos, bem como padrões éticos. Desenvolve, mantem e aplica um código de conduta ético para a organização, estratégias para mitigar riscos e garante que as políticas sejam cumpridas por meio de programas de treinamentos para os funcionários.

Perfil da vaga: Os principais requisitos são a preferência por formação acadêmica em Direito, certificações em compliance, experiência sólida na área de compliance com foco em cargos de liderança e conhecimento de leis e regulamentações sobre o setor da empresa.

Salário: R$20 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta em 2024: O crescente aumento da complexidade do ambiente regulatório global e as alterações e regulamentações das leis criam a necessidade de profissionais mais especializados em compliance para garantir conformidade das organizações, práticas éticas e transparência. Além de fortalecer a reputação e credibilidade para stakeholders e aumentar a segurança de dados e privacidade.

Cargo: Advogado Tributário Sênior

O que faz: Profissional com foco em consultoria de impostos diretos, desenvolvendo estratégias para otimização tributária no contexto da gestão de portfólio, planejamento sucessório e proteção de ativos; Entre as tarefas mais frequentes, inclui-se due diligence para operações de fusões e aquisições, participando de processos de auditoria tributária em transações para identificar e avaliar riscos fiscais associados. Além disso, desempenha ainda um papel crucial no assessoramento diário a questões tributárias específicas para indivíduos de alta renda, empresas e transações comerciais. Além da gestão de equipe, o advogado sênior deve ainda acompanhar as mudanças na legislação tributária brasileira e avaliar seu impacto nos clientes e suas operações.

Perfil da vaga: Formação em Direito e pós-graduação em Direito Tributário, experiência mínima de 6 anos em tributação direta em consultoria ou escritório de advocacia.

Salário: R$16 mil a R $22 mil

Motivo para alta em 2024: Maior demanda por clientes de alta renda e falta de candidatos especializados no mercado.

Cargo: Gerente Jurídico

O que faz: A posição de gerente jurídico geralmente requer uma compreensão abrangente das operações da empresa, habilidades de comunicação eficazes e a capacidade de equilibrar as necessidades legais com os objetivos comerciais. Além disso, o profissional desempenha um papel crucial na proteção dos interesses legais da empresa e na promoção de uma cultura de conformidade. Entre as mais diversas tarefas, destacamos: a gestão de contratos (elaborar, revisar e negociar contratos), garantindo que estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa; o desenvolvimento de políticas internas para padronizar processos de revisão e aprovação de contratos; assessoria em questões relacionadas à estrutura societária da empresa, incluindo reorganizações e outras transações societárias; identificação e avaliação dos riscos legais associados às atividades da empresa e implementação de estratégias para mitigação dos mesmos; aconselhamento à alta administração sobre implicações legais de decisões estratégicas; seleção, contratação e gerenciamento de escritórios de advocacia externos, quando necessário; gerenciamento e resolução de disputas legais, incluindo litígios, arbitragens e negociações com terceiros (interna ou com apoio de terceiros).

Perfil da vaga: Formação em Direito e pós-graduação em área relevante, experiência mínima de 8 anos em escritório ou empresa.

Salário: R$15 mil a R$ 21 mil

Motivo para alta em 2024: Tendência de internalização de temas jurídicos e redução de custos com escritórios de advocacia.

Recursos Humanos

Cargo: Gerente de RH

O que faz: Implantação e estruturação de programas de atração, treinamento e desenvolvimento, programas de fortalecimento da cultura, comunicação interna, pesquisa de clima e engajamento

Perfil da vaga: Sólida experiência como gestor de RH generalista, responsável por todos os subsistemas, incluindo a gestão de folha de pagamento, programas de remuneração, atração e desenvolvimento de talentos. Profissionais em destaque são aqueles com a experiência em estruturação da área de RH em contexto de empresas familiares em processo de expansão. Além disso, para os clientes que são multinacionais, o profissional precisa ter vivência em empresas multinacionais com reporte global e desdobramento de projetos e programas.

Salário: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Motivo para a alta em 2024: Empresas nacionais, familiares ou empresas multinacionais que possuem um RH mais tradicional com foco em gestão de pessoal, buscam executivos de RH com perfil de estruturação.

Cargo: Especialista de Indicadores & Performance de RH

O que faz: Revisa e estrutura o modelo de metas da organização, acompanha questões operacionais e indicadores-chave de desempenho, gerencia projetos da área, desde a concepção até a conclusão, atua como ponto focal para conscientização das metas em todos os níveis da organização. Também desenvolve e implementa o processo de metas, abrangendo níveis operacionais, fechamento de sistemas, avaliação de desempenho, indicadores qualitativos e aderência à cultura da empresa. Além disso, garante a correta atribuição de bônus de acordo com as metas atingidas para funcionários em níveis coordenadores e superiores e fornece análises de contratação, movimentações de pessoal e evolução das metas na organização.

Perfil da vaga: O profissional alinha as metas individuais aos objetivos organizacionais, impulsionando o desempenho, promovendo o engajamento e embasando decisões estratégicas com dados. Requer rapidez de raciocínio, experiência analítica, visão abrangente em projetos, interface com diversas áreas do RH e de negócios da companhia

Salário: R$ 10 mil a R$ 15 mil

Motivo para alta em 2024: A crescente importância da gestão de metas e indicadores para o desempenho organizacional impulsiona a necessidade de especialistas nessa área. A habilidade de alinhar metas com estratégias empresariais e a capacidade de análise de dados são fundamentais para o crescimento e sucesso das empresas, aumentando a valorização e demanda por profissionais com essas habilidades e que atuam na área de Remuneração e Benefícios.

Cargo: Especialista de Projetos de RH

O que faz: Acompanha e gerencia os projetos estratégicos nacionais ou globais de RH, colaborando com os líderes de cada projeto para garantir o cumprimento dos cronogramas, desenvolver e implementar KPIs (indicadores chaves de desempenho) e estabelecer uma metodologia de gestão eficaz. Além disso, qualifica e assegura a execução eficiente dos projetos, oferecendo diagnósticos e propondo metodologias para aprimorar os planejamentos e a execução deles. Gerencia a comunicação e visibilidade dos projetos, incluindo apresentações executivas para relatórios de resultados/evoluções e trabalha na melhoria contínua dos processos de RH diante de um cenário de transformação.

Perfil da vaga: o profissional tem foco em inovação e tendências de gestão de projetos, senso de urgência, rapidez de raciocínio e resiliência. São profissionais que conseguem transitar bem entre diferentes áreas e interlocutores, e lidar com diferentes atividades. Além disso, é um diferencial para este perfil a experiência com metodologias ágeis.

Salário: R$ 10 mil a R$ 16 mil

Motivo para alta em 2024: O contexto de transformação organizacional e a necessidade de gestão eficaz de projetos estratégicos impulsionam a demanda por especialistas em RH capazes de liderar iniciativas nacionais e/ou globais, integrar metodologias eficientes e garantir resultados, elevando a valorização deste perfil no mercado.

Varejo

Cargo: Gerente de Loja (Segmento de Luxo)

O que faz: responsável por liderar operações de loja e garantir padrões de excelência em uma boutique de luxo. Gerencia equipe de vendas, otimiza o estoque e promove um serviço excepcional ao cliente. Desenvolve estratégias de vendas para atingir metas e manter a imagem de prestígio da marca no mercado de luxo. Construir relacionamento com cliente regulares. Monitora as tendências do setor para aprimorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento do negócio.

Perfil da vaga: Histórico comprovado de sucesso na gestão de lojas de luxo, compreensão profunda do mercado de produtos de luxo, incluindo tendências, marcas concorrentes, capacidade de liderar equipe, foco em uma experiência excepcional para o cliente, capacidade de implementar estratégias de vendas eficazes, otimizando o desempenho da loja, habilidades sólidas de comunicação e gestão de operação de loja.

Salário: R$ 18 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2024: O profissional em questão está em alta por ter uma experiência especializada, capaz de manter e fortalecer a identidade da marca pelo atendimento em loja, com o desafio de estabelecer relacionamento com clientes em um mercado exigente.

Cargo: Gerente de Operações

O que faz: Lidera as operações diárias de uma rede de lojas, garantindo eficiência operacional, controle de estoque e excelência no atendimento ao cliente. Responsável por treinar e desenvolver a equipe, monitorar indicadores de desempenho e implementar estratégias para otimização de custos. Assegura a conformidade com políticas da empresa, negocia com fornecedores e resolve desafios operacionais. Gerencia o orçamento, promove inovações operacionais e trabalha para impulsionar a lucratividade da unidade. Perfil ideal inclui habilidades de liderança, foco em resultados e capacidade de adaptação a um ambiente dinâmico.

Perfil da vaga: Inclui habilidades de liderança, experiência em gestão de operações, forte foco em resultados e excelentes habilidades de comunicação e resolução de problemas. A capacidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e orientado para o cliente também é essencial.

Salário: R$ 25 mil a R$ 45 mil

Motivo para alta em 2024: Essa posição contribui significativamente para o sucesso operacional, financeiro e estratégico das empresas, especialmente em um ambiente de negócios em constante evolução.

Marketing/Digital

Cargo: Líder de Marketing/ Crescimento (com foco em segmento SaaS)

O que faz: O profissional nesta função desempenha um papel estratégico, liderando o desenvolvimento e a execução de iniciativas de crescimento para a empresa SaaS (software as a service). Sua responsabilidade inclui a implementação de estratégias de aquisição, a otimização de funis de conversão e a gestão de uma equipe de marketing dedicada. Com uma abordagem centrada em dados, esse líder contribui significativamente para a expansão do mercado, o aumento da base de clientes e a consolidação da empresa como líder no setor de soluções empresariais baseadas em software.

Perfil da vaga: Com experiência comprovada em estratégias de marketing digital e crescimento, este profissional demonstra habilidade na liderança de equipes para atingir metas ambiciosas. Sua visão analítica é fundamental, utilizando dados para otimizar funis de conversão e maximizar o retorno sobre o investimento. Além disso, sua mentalidade inovadora e adaptabilidade às mudanças no mercado SaaS o capacitam a fortalecer a presença da empresa e acelerar o crescimento.

Salário: R$ 25 mil a R$ 45 mil

Motivo para alta em 2024: O setor de Software as a Service (SaaS) continua a crescer rapidamente, aumentando a demanda por líderes de marketing capazes de impulsionar aquisição de clientes e expansão de mercado.

Cargo: Líder de Marketing/ Indústria de Energia

O que faz: Este profissional desenvolve e implementa estratégias de marketing alinhadas aos objetivos da empresa, aumentando a conscientização da marca, impulsionando o envolvimento do cliente e gerando oportunidades qualificadas. Supervisiona e lidera uma equipe de marketing multifuncional, estabelecendo metas claras, incentivando a colaboração e garantindo a execução eficaz das estratégias de marketing. Realiza análises de mercado para identificar tendências, oportunidades e desafios, fornecendo insights para o desenvolvimento de novas campanhas e iniciativas de marketing.

Perfil da vaga: Experiência comprovada em cargos de liderança de marketing, preferencialmente na indústria de energia ou em setores relacionados. Conhecimento sólido em estratégias de marketing, digital, branding, análise de mercado e desenvolvimento de produtos. Excelentes habilidades de comunicação, capacidade de liderança e gestão de equipes. Formação em Marketing, Publicidade, Administração ou área relacionada. Conhecimento do setor de energia, suas tendências, regulamentações e desafios atuais.

Salário: R$ 25 mil a R$ 40 mil

Motivo para alta em 2024: há uma crescente conscientização sobre a importância da transição para fontes de energia mais limpas e renováveis. Isso impulsiona investimentos em energias alternativas, como solar, eólica, hidrelétrica e outras formas de energia renovável. Além disso, governos e entidades regulatórias estão adotando políticas favoráveis à transição para fontes mais limpas de energia, oferecendo incentivos e regulamentações que impulsionam o investimento em tecnologias mais sustentáveis

Esses fatores, combinados, geram um cenário propício para o crescimento e inovação na indústria de energia, promovendo um ambiente dinâmico que atrai investimentos e impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções para atender às demandas atuais e futuras por energia.

Gerente Nacional de Educação Técnica – Divisão Produtos Profissionais segmento Beleza, Estética e Hair Care

O que faz: Este profissional é essencial para elevar o padrão de habilidades técnicas nos salões de beleza e estética. Seu papel é liderar a criação e implementação de currículos técnicos, garantindo que estejam alinhados com os produtos da empresa. Coordenando equipes de educadores em todo o país, o gerente assegura uma entrega consistente de capacitação de profissionais para o melhor uso das linhas de produtos profissionais.

Ao estabelecer parcerias estratégicas com escolas de beleza, salões e outros parceiros do setor, o gerente fortalece os laços com a comunidade profissional, criando programas educacionais que atendem às necessidades específicas do mercado. Organizando eventos, workshops e demonstrações, não apenas promove a marca, mas também fornece uma plataforma para a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais.

Perfil da vaga: Capacidade técnica para conhecer a aplicação de produtos e estratégica para explorar mercado alinhando capacitação com diretrizes estratégicas das demais áreas de negócio em busca de maior capilaridade de mercado.

Salário: R$20 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2024: Reflete a importância estratégica desse profissional na construção e manutenção da reputação da marca, na diferenciação no mercado e no impacto direto nas vendas e fidelização do cliente.

Gerente de Marketing (segmento pet)

O que faz: Cria e lidera a implementação de estratégias de marketing que aumentem a conscientização da marca, impulsionem as vendas e fortaleçam a posição da empresa no mercado pet. Supervisiona e orienta uma equipe multifuncional de marketing, definindo metas claras, garantindo a execução eficaz das estratégias e promovendo um ambiente de trabalho colaborativo. Realiza pesquisas de mercado contínuas para identificar tendências, demandas do consumidor, oportunidades de crescimento e acompanhar a concorrência.

Perfil da vaga: Experiência comprovada em cargos de liderança de marketing, preferencialmente na indústria B2C. Conhecimento sólido em estratégias de marketing digital, branding, análise de mercado e desenvolvimento de produtos. Excelentes habilidades de comunicação, capacidade de liderança e gestão de equipes. Formação em Marketing, Publicidade, Administração ou área relacionada.

Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2024: Houve uma mudança de percepção em relação aos animais de estimação. Eles não são mais vistos apenas como animais, mas como companheiros que merecem cuidados de qualidade e alimentação saudável. Principalmente após a pandemia, muitas pessoas passaram mais tempo em casa e buscaram a companhia de animais de estimação. Isso aumentou a demanda por produtos que atendam às necessidades dos animais e seus proprietários. Além disso, a presença online e o comércio eletrônico crescente facilitaram a compra de produtos para animais de estimação, aumentando a acessibilidade e a conveniência para os consumidores.

Agro

Cargo: Gerente Territorial de Vendas

O que faz: Responsável por gerir a carteira de vendas de uma determinada região, incluindo a gestão do time responsável pela atuação de ponta da mesma. Este time pode ser composto por vendedores, representantes ou até mesmo ser um time híbrido. É comum também encontrar estruturas onde este profissional é o ponto focal de relacionamento junto a canais de distribuição, realizando além da ponte com a fabricante, suporte à venda, também uma gestão por influência e suporte a treinamentos ao time do parceiro.

Perfil da vaga: Profissionais com alta capacidade de liderança, boa comunicação e dinamismo. Na maioria dos casos, é requisito obrigatório a formação acadêmica técnica na área, como, por exemplo, Agronomia, Zootecnia e correlatas. São profissionais que precisam ter a capacidade de transitar em ambientes corporativos para desenvolvimento de estratégias, mas também vivenciar o agro na ponta junto a pequenos produtores. Perfil consultivo e de apoio ao cliente final.

Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil + remuneração variável.

Motivo para alta em 2024: Como muitos produtos foram lançados nos últimos anos, o profissional de vendas é o responsável por colocar essas novas linhas no mercado.

Cargo: Diretor de Serviços

O que faz: Responsável por gerenciar a divisão de serviços de empresas do setor. É o responsável pela conexão e bom uso dos produtos no pós-venda, com foco na receita recorrente desse tipo de negócio. Apoia na implementação, manutenção e desempenho ao longo do tempo, aproximando a relação com o cliente final e desenvolvendo relacionamento consultivo e de longo prazo.

Perfil da vaga: Profissionais com foco no cliente, forte bagagem técnica e alinhados com as mais novas soluções do mercado. São profissionais que precisam conectar a alta tecnologia dos produtos ao bom uso, performance e durabilidade, bem como entender as dores do cliente e buscar soluções para apoiá-lo no médio e longo prazo.

Salário: R$ 30 mil a R$ 45 mil + remuneração variável.

Motivo para alta em 2024: Com o advento de novas tecnologias, a implementação de produtos fica cada vez mais complexa e dependente do pós-vendas, fortalecendo a relação com o cliente e ajudando o produto a ter a melhor performance possível.

Cargo: Gerente de Produto

O que faz: Responsável por apoiar a área comercial com foco em dados, CRM e estratégia de canais. É a inteligência por trás da atividade comercial, buscando oportunidades e eficiência. Além disso, está muito conectado com a área de P&D e Regulatório para lançamento de novos produtos e inserção dos produtos no mercado de forma estratégica.

Perfil da vaga: Profissionais com alta capacidade de análise de dados, base técnica e olhar estratégico. Visão de negócios e business partner da área comercial, com intensa análise dos melhores caminhos e estratégias para o desempenho de vendas da empresa.

Salário: de R$ 20 mil a R$ 40 mil + remuneração variável.

Motivo para alta em 2024: Como muitos produtos foram lançados nos últimos anos, o profissional de marketing/produtos é muito estratégico para apoiar a área comercial, que está em crescimento.

Engenharia e Manufatura

Cargo: Diretor Industrial

O que faz: O profissional é responsável por realizar o planejamento estratégico da organização de curto, médio e longo prazo para o Brasil e outras unidades geralmente da América do Sul. Garantir que a estratégia está sendo bem executada pela liderança e pelo time de operações. Supervisionar todas as operações de produção, garantindo que os produtos sejam fabricados de acordo com os padrões de qualidade e especificações técnicas. Estabelecer bom relacionamento com potenciais clientes e manter o engajamento dos clientes atuais.

Perfil da vaga: Profissionais com conhecimento em processos industriais, definição dos indicadores, definição dos rituais de gestão da rotina, qualidade de produto e qualidade de fornecedores, relacionamento com o cliente, capaz de acompanhar os novos entrantes (concorrência), saber novas tecnologias que podem ser implementadas, gestão dos recursos naturais, visão forte em gestão de P&L, além de ter uma atuação comercial e planejamento. O inglês avançado/fluente é essencial para as empresas multinacionais, ao passo que para empresas nacionais o idioma é negociado. Profissional com forte habilidade de liderança, negociação, adaptabilidade, orientação para resultados, visão estratégica, comunicação e gestão integrada dos negócios também são habilidades solicitadas para essas vagas.

Salário: R$ 30 mil a R$ 45 mil

Motivo para alta em 2024: Empresas estão buscando melhorar seu desempenho, criando sinergia entre sites fabris no país ou região, profissionalizando, trazendo novas ferramentas de gestão, automatizando processos, criando novas abordagens para que tenham sustentabilidade em seus negócios.

Cargo: Gerente Industrial

O que faz: Este profissional atua no desenvolvimento e implementação de estratégias operacionais alinhadas aos objetivos da empresa, colaborando com a alta administração na definição de metas para a produção. Na gestão de operações, supervisiona a produção para garantir eficiência e conformidade com os padrões de qualidade, implementando práticas de melhoria contínua. No controle de qualidade, assegura que os produtos atendam aos padrões estabelecidos e desenvolve procedimentos para monitorar a qualidade ao longo da cadeia de produção. Na gestão de pessoas, lidera equipes, promove um ambiente colaborativo e desenvolve planos de treinamento. Gerencia recursos otimizando mão de obra, matéria-prima e maquinário.

Perfil da vaga: Profissionais com conhecimento em processos industriais, lean manufacturing, TPM, acompanhamento dos indicadores, cumprir os rituais definidos pela gestão, automação, gestão dos recursos naturais e experiência em gestão de P&L. O inglês avançado/fluente é essencial para as empresas multinacionais, ao passo que para empresas nacionais o idioma é negociado. Profissional com forte habilidade de liderança, negociação, comunicação adaptabilidade, orientação para resultados, visão estratégica e gestão integrada dos negócios também são habilidades solicitadas para essas vagas.

Salário: R$18 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2024: Empresas estão buscando melhorar seu desempenho adquirindo gestores com uma visão mais focada no cliente e com novas ferramentas de gestão.

Cargo: Gerente de Produção

O que faz: Este profissional é o responsável por supervisionar as operações diárias, assegurando eficiência e cumprimento de metas. Sua função abrange o planejamento estratégico, envolvendo o desenvolvimento de planos de produção alinhados à demanda e capacidade da fábrica. Responsável pelo controle de qualidade, lidera equipes, implementa práticas de melhoria contínua e otimiza recursos para maximizar a eficiência operacional. A gestão de estoque e a manutenção preventiva são áreas críticas, assim como a promoção de um ambiente de trabalho seguro e o cumprimento de normas de segurança ocupacional.

Perfil da vaga: Profissionais com forte conhecimento técnico em processos industriais, familiarização com tecnologias, capacidade de liderar e motivar equipes, tomar decisões assertivas e resolver conflitos. Fundamental ter bom relacionamento interpessoal, trabalhar muito próximo com o time de planejamento de produção, planejamento estratégico junto ao time de vendas alinhado com as demandas de recursos disponíveis. Profissional com forte habilidade de liderança, adaptabilidade, orientação para resultados, negociação, comunicação e gestão integrada dos negócios também são habilidades solicitadas para essas vagas.

Salário: R$15 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta em 2024: Empresas estão buscando melhorar seu desempenho, criando sinergia entre sites fabris no país ou região, profissionalizando, trazendo novas ferramentas de gestão, automatizando processos, criando novas abordagens para que tenham sustentabilidade em seus negócios.

Gerente Geral Indústria B2B

O que faz: Este profissional tem a tarefa crítica de definir e implementar a estratégia corporativa, alinhando-a com as tendências de mercado e objetivos da empresa, acompanhando a execução das atividades planejadas. Isso envolve análise de mercado, planejamento estratégico e definição de KPIs. Em termos de liderança, este executivo é um líder responsável por montar, treinar e motivar uma equipe de alto desempenho, assegurando que cada membro contribua efetivamente para os objetivos da empresa, com um forte olhar para a diversidade. Em um mercado que está constantemente evoluindo, especialmente com os avanços tecnológicos, o gerente geral deve estar na vanguarda da inovação, promovendo a adoção de novas tecnologias e práticas para manter a competitividade da empresa.

Perfil da vaga: Candidatos ideais possuem uma sólida experiência em gestão de negócios, com um histórico comprovado de sucesso em posições de liderança. O mercado tem exigido um conhecimento específico do setor, então normalmente uma posição em um mercado automotivo vai exigir um executivo com experiência nesse setor. Com o aumento do foco em práticas sustentáveis e tecnologias emergentes, candidatos com experiência em implementar iniciativas de ESG e integrar soluções de IA em processos de negócios, otimizando operações e estratégias, têm uma vantagem significativa. As competências estão em constante evolução, então um executivo com alta resiliência e adaptabilidade é capaz navegar bem nas constantes mudanças de cenários.

Salário: R$ 50 mil a R$ 80 mil + bonificação

Motivo para alta em 2024: A aceleração da transformação digital e a crescente importância da sustentabilidade estão impulsionando a demanda por líderes capazes de integrar esses elementos em estratégias de negócios. Em um contexto de incertezas econômicas, com flutuações nos juros e na inflação globais, há uma necessidade crescente de executivos que possam guiar a empresa com resiliência e visão estratégica, adaptando-se rapidamente a mudanças econômicas e de mercado.

VP/Diretor Comercial

O que faz: Profissional número um da área comercial de uma empresa, responsável por traduzir um planejamento estratégico da companhia em ações comerciais de curto e médio prazo. Responsável ainda por liderar uma equipe de tamanhos variados, dependendo do tamanho da empresa. Essa equipe normalmente está dividida em regiões ou categoria de serviços/produtos, ou ainda conforme setores de mercado. Cabe a este executivo ainda trazer insights de mercado para os acionistas/board sobre quais caminhos seguir para que as metas sejam atingidas.

Perfil da vaga: Candidatos deverão ter uma sólida carreira comercial e muita habilidade em liderar e inspirar equipes. Focado em resultado, esse profissional deverá ainda ter profunda visão de mercado, ótima comunicação e muita resiliência.

Salário: R$ 40 mil a R$ 70 mil + remuneração variável

Motivo para alta em 2024: Em um ano de muita instabilidade global, mas maior previsibilidade econômica brasileira, com tendência de leve queda nos juros e estabilidade no câmbio, as empresas estarão focadas em recuperar o tempo perdido e ganhar mercado, principalmente buscando novas soluções aos clientes.

Vendas

Gerente de Contas – Alimentos e Bebidas

O que faz: Este profissional será responsável pela prospecção de novos clientes e manutenção da carteira existente. Alguns casos incluirão a expansão do produto em um novo canal e região.

Perfil da vaga: Necessita ter um perfil dinâmico, estratégico, “mão na massa” e com bastante energia para novos projetos.

Salário: R$ 20 mil a R$ 35 mil + bônus sobre desempenho

Motivo para alta em 2024: Empresas multinacionais investindo no Brasil por entenderem o país como um potencial mercado nos próximos anos. E empresas nacionais apostando no segmento e também na criação de novos produtos dentro das categorias.

Gerente de Novos Negócios – Energia Renovável

O que faz: Este profissional será responsável pela prospecção de novos negócios e oportunidades de venda de ativos do mercado de energias renováveis para outras empresas que buscam investir no setor.

Perfil da vaga: O profissional necessita ter um perfil extremamente estratégico e jogo de cintura para navegar em múltiplos setores e negociar ativos com ticket médio muito altos, normalmente são negociações que ultrapassam a casa dos milhões.

Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil + bônus sobre desempenho

Motivo para alta em 2024: Aumento pela busca de fontes sustentáveis e pressão do mercado para ESG. Cada vez mais se fala sobre eólica, solar e biogás.

Cargo: Líder de Vendas (Nível Gerencial ou Diretoria)

O que faz: Responsável pela liderança de uma parte ou da totalidade da área comercial. É responsável pela definição da estratégia, estruturação de time, metas e processos.

Perfil da vaga: Devem ter perfil analítico, estratégico, boa habilidade com gestão de pessoas, conhecimento das melhores ferramentas para cada etapa do processo de vendas e orientação para resultados, além de resiliência.

Salário: R$ 20 mil a R$40mil + comissões

Motivo para alta em 2024: Na maioria das indústrias o resultado de vendas em 2023 foi abaixo do esperado, por isso a necessidade de investimentos na área.

ESG

Integrante de Conselho de Administração (com foco em ESG)

O que faz: Os integrantes do Conselho de Administração com foco em ESG desempenham um papel crucial no direcionamento das empresas para práticas mais sustentáveis e socialmente responsáveis, contribuindo para o sucesso a longo prazo da empresa e para a criação de valor para todas as partes interessadas.

Perfil da vaga: Os candidatos devem possuir sólido entendimento em ESG, integrando ativamente considerações ESG na estratégia corporativa, identificando e mitigando riscos, promovendo transparência e engajamento com stakeholders, mantendo padrões éticos elevados, buscando inovação sustentável, supervisionando práticas ESG, promovendo aprimoramentos contínuos e participando ativamente na educação sobre a importância do ESG.

Salário: R$ 25 mil a R$ 35 mil por reunião (média de 12 reuniões ao ano)

Motivo para alta em 2024: Pesquisa da Page Executive aponta que, embora 61% dos Conselhos de Administração que participaram do levantamento monitorem questões de ESG, apenas 36% têm pelo menos um membro de Conselho especialista em sustentabilidade. Esta lacuna técnica nos Conselhos atualmente vigentes no Brasil destaca a necessidade imediata de preenchimento, tornando este cargo crucial para atender às crescentes demandas de sustentabilidade e governança.

Bancos e Serviços Financeiros

Cargo: Gerente de planejamento e análise financeira

O que faz: Responsável por planejar e analisar as finanças de uma empresa, incluindo o desenvolvimento de orçamentos, análise de desempenho, elaboração de relatórios e projeções. Colabora com diferentes equipes, fornece insights estratégicos e apoia a tomada de decisões financeiras para impulsionar o sucesso organizacional.

Perfil da vaga: Os candidatos devem ter conhecimento em análise financeira, o que inclui uma compreensão sólida dos princípios contábeis e habilidade para analisar demonstrações e métricas financeiras, conhecimento em modelagem financeira, planejamento e orçamento, familiaridade com softwares de planejamento financeiro e de gestão empresarial. Olhando para competências interpessoais, há preferência por profissionais com habilidade analítica, compreensão do negócio, bom traquejo interpessoal e relacionamento, além de habilidade para gestão de times. A fluência em inglês é essencial para empresas multinacionais.

Salário: R$ 15 mil a R$ 30 mil + remuneração variável + PLR

Motivo para alta em 2024: Estes profissionais serão bastante demandados devido a um ano ainda repleto de movimentações político-econômicas e tributárias no Brasil, que exigirão atenção adicional para planejamento financeiro.

Cargo: Gerente Bancário Personalizado

O que faz: Responsável por gerenciar carteiras de clientes de alto patrimônio líquido, oferecendo consultoria financeira personalizada e soluções de investimento. Suas responsabilidades incluem o desenvolvimento e manutenção de relacionamento com clientes, compreensão das metas financeiras individuais, identificação de oportunidades de investimento, aconselhamento sobre estratégias de gestão de patrimônio e coordenação com especialistas internos para atender às necessidades específicas dos clientes, como planejamento tributário e sucessório.

Perfil da vaga: O profissional precisa ter experiência substancial no setor bancário, preferencialmente com foco em serviços de private banking; compreensão profunda dos mercados financeiros, produtos de investimento e estratégias de gestão de patrimônio; excelentes habilidades interpessoais e capacidade comprovada de construir e manter relacionamentos de confiança com clientes de alto patrimônio; conhecimento avançado de inglês, considerando a natureza global do setor financeiro e a possibilidade de lidar com clientes internacionais. Certificações relevantes em private banking e gestão de investimentos são desejáveis, como CPA 20.

Salário: R$ 18 mil a R$ 38 mil + remuneração variável + PLR

Motivo para alta em 2024: As estruturas tendem a direcionar os investimentos para essa área que se manteve mais estável ao longo de 2023, uma vez que lida com investidores de longo prazo. Frente esse cenário, será uma área alvo, especialmente para profissionais mais sêniores, com intuito de trazerem negócios diretamente, aumentando os resultados das empresas.

Cargo: Relação com Investidores/Distribuição

O que faz: O profissional de RI é responsável por criar e manter o relacionamento com outras estruturas institucionais do mercado financeiro – assets, family offices, private banking, corretoras de investimentos, fundos de pensão – com intuito de distribuir os produtos das gestoras de recursos, acarretando um aumento direto do AUM (Asset Under Management) da estrutura.

,

Perfil da vaga: O profissional precisa ter perfil comercial, pois muitas vezes será responsável não só pelo relacionamento, mas também por abrir o contato inicial com os clientes. Conhecimento técnico sobre os produtos do mercado financeiro é mandatório, pois ele precisará apresentá-los com propriedade para outros profissionais que, muitas vezes, trabalham na área de gestão de investimentos.

Salário: R$ 15 mil a R$ 30 mil + remuneração variável + PLR

Motivo para alta em 2024: 2023 foi um ano marcado por altos resgates na indústria de fundos de investimentos. Por isso, a contratação do RI vem com o desafio de contornar essa situação. Primeiro as estruturas vão dar foco em se reestabelecer, resgatando o AUM perdido, para depois potencializar ainda mais seus recursos sob gestão.

Cargo: Gerente de Produtos – Fintechs & Meios de Pagamento

O que faz: Responsável por liderar o ciclo de vida completo de produtos, desde a concepção até o lançamento e o suporte contínuo. Suas responsabilidades incluem a definição da estratégia de produtos, identificação de oportunidades de mercado, colaboração com equipes multidisciplinares, gerenciamento de projetos de desenvolvimento de produtos, análise de concorrência e feedback do cliente, assim como a implementação de estratégias de marketing para impulsionar o sucesso do produto.

Perfil da vaga: Candidatos devem ter experiência sólida em gerenciamento de produtos, compreensão profunda do mercado, habilidades analíticas para tomar decisões informadas, excelentes habilidades de comunicação, experiência em gestão de projetos, capacidade de inovação, foco em resultados, habilidade para trabalhar em equipe e adaptação a ambientes dinâmicos. Conhecimento avançado de inglês é desejável. Este profissional desempenhará um papel crucial na inovação e sucesso dos produtos, colaborando com equipes multifuncionais para atingir metas de lançamento e crescimento de mercado.

Salário: R$ 19 mil a R$ 32 mil + remuneração variável + PLR

Motivo para alta em 2024: As estruturas, especialmente de fintechs, estão com uma preocupação de ter produtos cada vez mais rentáveis e inovadores para atrair os melhores clientes em um mercado cada vez mais concorrido e com investidores pressionando por lucro.

Seguros

Cargo: Diretor Comercial

O que faz: Responsável por liderar a estratégia comercial da empresa no setor. Suas responsabilidades incluem o desenvolvimento e implementação de planos estratégicos de vendas, estabelecimento de metas de receita, gestão de equipes de vendas, negociação com parceiros do setor, análise de mercado e identificação de oportunidades de crescimento. Além disso, o diretor supervisiona a execução das estratégias de marketing para impulsionar a presença e competitividade da empresa no mercado de seguros.

Perfil da vaga: Ter experiência sólida e comprovada em liderança no setor de seguros, demonstrando profundo conhecimento do mercado, habilidades eficazes de liderança para motivar equipes, negociar estrategicamente com parceiros e estabelecer metas ambiciosas de receita e crescimento de market share. Além disso, são esperadas habilidades de comunicação excepcionais, visão estratégica na formulação e implementação de planos de vendas, e certificações relevantes no setor podem ser consideradas. Este profissional desempenhará um papel crucial no impulsionamento do crescimento e rentabilidade da empresa no competitivo mercado de seguros.

Salário: R$ 23 mil a R$ 47 mil

Motivo para alta em 2024: O mercado vem enfrentando uma necessidade agressiva em pensar em novos canais de vendas para seus produtos no âmbito digital, além do cenário forte de concorrência, principalmente por conta do open insurance e da economia mais desafiadora.

Cargo: Gerente de Produtos

O que faz: Responsável por liderar o desenvolvimento e a gestão de produtos no setor de seguros. Suas responsabilidades incluem a análise de mercado, identificação de oportunidades, definição de estratégias de produto, colaboração com equipes multidisciplinares, implementação de planos de lançamento, análise de desempenho e ajuste contínuo para atender às necessidades dos clientes e às metas da empresa.

Perfil da vaga: Possuir experiência sólida na gestão de produtos no setor de seguros, demonstrando compreensão profunda do mercado e habilidades analíticas para identificar oportunidades. Espera-se que tenham experiência em gerenciamento de projetos, colaboração eficaz com equipes multidisciplinares, capacidade de inovação para melhorar e desenvolver produtos, habilidades claras de comunicação e adaptabilidade a mudanças no mercado. O foco no alcance de metas de lançamento de produtos e contribuição para o crescimento da empresa no setor de seguros é essencial. Este profissional será fundamental para impulsionar a inovação e o sucesso dos produtos de seguros, garantindo competitividade e satisfação do cliente.

Salário: R$ 14 mil a R$ 24 mil

Motivo para alta em 2024: O mercado vem enfrentando uma forte necessidade de gerar mais qualidade no portfólio de seus produtos, gerada por um cenário de mercado altamente competitivo, e também pela necessidade de alavancar a experiência da jornada do cliente, por conta de fatores como concorrência mais acirrada e por um cenário de grandes diferenças geracionais que percebem a experiência da compra e do produto de forma diferenciada.

Saúde & Life Sciences

Cargo: Gerente de Assuntos Regulatórios

O que faz: Responsável por liderar e coordenar todas as atividades relacionadas à conformidade regulatória na área da saúde. Este papel desempenha um papel fundamental na garantia de que todas as operações estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis a este mercado.

Perfil da vaga: Os candidatos devem possuir conhecimento nas regulamentações e normas de saúde além de já terem atuado com desafios similares. Se destacam perfis com boa comunicação, resolução de problemas e capacidade de trabalhar sob pressão.

Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2024: O setor é altamente regulamentado e as empresas enfrentam desafios significativos para garantir a conformidade com padrões regulatórios locais e globais.

Cargo: Líder de Negócios

O que faz: Desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da estratégia e execução das iniciativas para operação do negócio.

Perfil da vaga: Atua no desenvolvimento estratégico da operação, possui boa gestão de relacionamentos, análise de mercado para viabilidade de desenvolvimento de novos produtos, gestão de pessoas.

Salário: R$ 25 mil a R$ 40 mil

Motivo para alta em 2024: A área da saúde vem passando por constante transformação e conta com a necessidade de uma liderança estratégica para orientar as empresas em um ambiente de constante mudança e evolução.

Tecnologia da Informação

Cargo: Gerente de Infraestrutura Cloud

O que faz: Supervisiona a migração e operação de sistemas na nuvem, projetando e mantendo a arquitetura de infraestrutura. Responsável pela segurança, monitoramento e desempenho, utiliza automação para otimizar recursos, gerencia custos e colabora com equipes para garantir eficiência operacional. Além disso, planeja estratégias, implementa melhorias contínuas e assegura a conformidade com políticas de segurança.

Perfil da vaga: Geralmente possui formação em Tecnologia da Informação, Engenharia ou área relacionada, além de certificações específicas de nuvem, como AWS Certified Solutions Architect. Exige-se experiência substancial em administração de sistemas, habilidades técnicas avançadas em plataformas de nuvem e automação.

Salário: R$ 18 mil a R$ 23 mil

Motivo para alta em 2024: A demanda crescente pelo profissional reflete a mudança generalizada para ambientes em nuvem, impulsionada por avanços tecnológicos, pela necessidade de transformação digital e pela busca por eficiência operacional e segurança. Essa tendência é esperada continuar à medida que mais empresas reconhecem os benefícios estratégicos da nuvem.

Cargo: Especialista SAP

O que faz: é responsável pela implementação, customização e manutenção de soluções SAP em uma organização, garantindo a integração eficiente dos processos de negócios. Suas funções incluem configurar o sistema, fornecer suporte técnico, treinar usuários e assegurar a segurança e integridade dos dados.

Perfil da vaga: Geralmente s específicas em SAP, como certificações SAP S/4HANA. Com vasta experiência em implementação, personalização e manutenção de sistemas ERP SAP, esse profissional destaca-se por habilidades em configuração de módulos, desenvolvimento com ABAP e integração de sistemas. Sua expertise é crucial para a transição para versões mais recentes, como o SAP S/4HANA, contribuindo significativamente para a eficiência e inovação nos processos de negócios.

Salário: R$ 15 mil a R$ 22 mil

Motivo para alta em 2024: A crescente demanda por vagas de SAP nos últimos tempos é impulsionada, em grande parte, pelas atualizações tecnológicas e inovações da plataforma, como o SAP S/4HANA. Empresas buscam profissionais qualificados para orientar a transição para versões mais recentes, aproveitando as funcionalidades avançadas e aprimorando a eficiência operacional. Essa ênfase em evolução tecnológica reflete a busca por soluções mais avançadas e a necessidade de se manterem competitivas no cenário global de negócios, contribuindo para o aumento da relevância dos especialistas em SAP no mercado de trabalho.

Cargo: Gerente de Transformação Digital e Inovação

O que faz: Lidera estratégias para integrar tecnologias emergentes e processos inovadores em uma organização. Suas responsabilidades incluem avaliar a infraestrutura digital existente, identificar oportunidades de melhoria, implementar soluções tecnológicas avançadas e promover uma cultura de inovação. Além disso, colabora com equipes para garantir a adoção efetiva de novas tecnologias, impulsionando a eficiência operacional e mantendo a competitividade da organização no cenário atual.

Perfil da vaga: Profissional que busca ocupar a posição de gerente de transformação digital e inovação. Geralmente possui uma formação em Tecnologia da Informação ou áreas relacionadas. Experiência substancial em gestão de projetos de transformação digital, conhecimento avançado em tecnologias emergentes e uma sólida compreensão dos processos de negócios são cruciais. Qualificações adicionais podem incluir certificações em Inteligência Artificial, Data & Analytics, e conhecimento específico em ferramentas digitais.

Salário: R$ 22 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2024: Impulsionado pela transformação digital global, rápida evolução tecnológica e pressão competitiva. A adaptação à mudança nos paradigmas de negócios, o reconhecimento da importância da inovação, o impacto da pandemia e as exigências dos consumidores também contribuem para a necessidade crescente desses profissionais. Esse perfil é crucial para liderar estratégias de transformação digital, promover a eficiência operacional e garantir a relevância competitiva das organizações no cenário atual.

