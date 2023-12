Sincor-SP divulga Agenda de Atividades 2024

Planejamento foi definido para ajudar o mercado a se programar para um ano intenso de realizações – A programação do Sincor-SP envolve grandes eventos e iniciativas, por isso a Agenda de Atividades de 2024 já foi definida e está disponível para o mercado de seguros. A expectativa para o próximo ano é grande, a Agenda de Atividades de 2024 já prevê relevantes eventos, como edições dos “Encontros de Corretores de Seguros Empreendedores”, do “Voz do Corretor Empreendedor” e do “Fórum de Oportunidades” por todo o Estado. Haverá ainda reuniões com entidades públicas e do setor, trabalhando pelo desenvolvimento dos seguros e da profissão. Também será levado conhecimento por meio de importantes iniciativas de comunicação e muitos outros projetos que serão realizados em 2024.

“O Sincor-SP tem um histórico sólido de oferecer eventos de alta qualidade, que reúnem corretores de seguros e os principais players do setor. Para o sucesso de todas essas ações, mantendo nossa entidade superavitária, precisamos de planejamento e cuidado com o investimento dos associados. A Agenda de Atividades é também uma entrega conduzindo nosso trabalho sempre de forma transparente e organizada”, declara o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

“O ano que vem promete mais trabalho e realizações. Participe de nossa programação de eventos em 2024, juntos podemos levar nossa indústria para novos patamares. Ao corretor de seguros que por qualquer motivo não está associado: pense bem, venha para nosso time!”, enfatiza.

Destaques da programação

7º Encontro de Lideranças do Mercado de Seguros (on-line) – fevereiro

Evento que reúne representantes de entidades de todo o Estado de São Paulo, além de diretores e coordenadores do Sincor-SP, para discutir as transformações do setor e oportunidades para os corretores de seguros.

Dia Internacional da Mulher Corretora de Seguros – março

Evento realizado com foco nas mulheres corretoras de seguros, valorizando o empreendedorismo feminino, a qualidade de vida e a equidade de gênero no mercado.

Voz do Corretor Empreendedor (novo formato) – março a novembro

Momento especial para os parceiros estarem com os corretores de seguros em cada região do Estado, apresentando seus produtos, as plataformas para alavancar as vendas, novos serviços, entre outros assuntos. Modelo 2024 – Agrupamento pelos segmentos: Benefícios, Cross Selling e Auto/RE. Os parceiros poderão participar em mais de um segmento.

Fórum de Oportunidades (edições presenciais) – abril a outubro

Evento presencial, em pontos estratégicos do Estado, alcançando todas as Regionais do Sincor-SP. Novo formato – Palestra com Elias Lifante, no período da manhã, e dois módulos de debates com os patrocinadores, no período da tarde. Encerramento com happy hour.

Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores – abril, agosto e outubro

Evento com tema central a ser abordado e copilado em todas as 30 Regionais do Sincor-SP.

Outubro Rosa – outubro

Evento realizado com foco nas mulheres corretoras de seguros, dando especial atenção à saúde física e emocional das empreendedoras

Sincor Digital – Conectando o Mercado de Seguros (on-line) – novembro

Evento on-line, promovido com especialistas dos parceiros sobre temas relacionados a tecnologia e inovação para corretores de seguros.

Confraternização dos Corretores de Seguros – novembro e dezembro

Eventos presenciais de comemoração dos corretores de seguros pelos trabalhos realizados durante o ano.

Boris Ber, presidente do Sincor-SP – Sindicato dos Corretores de Seguros no estado de São Paulo.