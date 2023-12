Consórcio Mercedes-Benz oferece viagem à Disney em 2025

Experiência contemplará as cem primeiras cotas vendidas dos extrapesados Arocs e Actros, com valor acima de R$ 1,1 milhão – O Consórcio Mercedes-Benz sempre busca inovar e surpreender em suas iniciativas e desta vez não é diferente. O consórcio da marca alemã de renome mundial vai levar os clientes que adquiriram cotas dos seus extrapesados de alto desempenho Arocs e Actros para desfrutar de uma viagem única à Disney, com direito a um acompanhante e tudo pago.

O anúncio do novo grupo de consórcio foi feito durante a reunião de Café e Negócio da Mercedes-Benz, ocorrido em Nova York, em agosto, exclusivamente para seus parceiros. As vagas são limitadas às cem primeiras cotas vendidas no valor superior a R$ 1,1 milhão, que têm como público empresários que querem renovar sua frota.

A viagem à Disney é apenas uma das muitas experiências internacionais e nacionais oferecidas pela Mercedes-Benz aos seus clientes. A empresa já promoveu viagens inesquecíveis para destinos como Munique, Paris, Porto de Galinhas e outros locais exuberantes ao redor do mundo, proporcionando momentos memoráveis.

Claudio Jesus, diretor do Consórcio Mercedes-Benz, compartilha sua visão sobre essa iniciativa: “Nosso objetivo é tornar a aquisição de um extrapesado Mercedes-Benz uma experiência completa, indo além do veículo em si. Queremos recompensar nossos clientes com experiências que eles lembrarão para o resto da vida. A viagem à Disney é apenas o começo de uma jornada de excelência em serviço e qualidade que a marca oferece”.

Os clientes interessados em adquirir uma cota desse consórcio único podem fazê-lo por meio da ampla rede de concessionários da Mercedes-Benz, espalhada por todo o país. “A empresa se orgulha do compromisso de atender às necessidades de seus clientes, proporcionando a eles a oportunidade de realizar seus sonhos automobilísticos e, ao mesmo tempo, desfrutar de aventuras inesquecíveis”, diz Jesus.

Sobre o Consórcio Mercedes-Benz

O Consórcio Mercedes-Benz traz um portfólio completo, dedicado a toda a linha de caminhões, automóveis, ônibus e vans, que amplia as opções de aquisição dos veículos da marca para os clientes. Com planos customizados que atendem às necessidades dos diversos tipos de aplicações, o consórcio traz para os clientes da rede uma solução financeira moderna, planejada e econômica. O Consórcio Mercedes-Benz assegura muitas vantagens aos participantes, com destaque para a isenção de cobrança de taxa de inscrição e fundo de reserva. Além disso, oferece uma das menores taxas do mercado.