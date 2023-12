Conheça 10 projetos de educação viária premiados pela Fundación MAPFRE

Com a participação de mais de 40 equipes, de sete estados do Brasil, o encontro nacional do programa Educação Viária é Vital mostra que a mobilidade segura também é assunto de criança e adolescente – Mais de 197 mil estudantes e 5.187 mil professores, de 1.336 escolas, e 643 projetos desenvolvidos: estes são alguns resultados do programa Educação Viária é Vital (EVV), promovido pela Fundación MAPFRE neste ano. Os dez projetos de maior destaque foram premiados no dia 8 de dezembro, durante o Encontro Nacional de Professores, realizado em São Paulo.

O evento reuniu 52 professores representantes dos 45 projetos que foram destaques regionais, em 2023. Além disso, a cerimônia de premiação contou com duas palestras de especialistas sobre mobilidade urbana. O tema da primeira palestra foi “Cidades para as pessoas sob a ótica do legado do arquiteto e urbanista Jaime Lerner” apresentado pela Ariadne dos Santos Daher, representante do escritório de arquitetura Jaime Lerner e a segunda palestra teve o tema “Mobilidade e as cidades do futuro” com Diogo Lemos, Coordenador Executivo da Iniciativa Bloomeberg para Segurança Viária Global.

A iniciativa, que teve a adesão de quase 5 mil professores ao longo do ano, leva o tema da mobilidade segura para dentro das salas de aula do ensino infantil ao médio, com atividades conectadas ao conteúdo das Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) e aos objetos previstos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Durante o programa, a Fundación MAPFRE realiza um processo de capacitação dos professores sobre mobilidade e oferece auxílio pedagógico para que consigam aplicar seus projetos alinhados à BNCC e conectá-los aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, envolvendo temas como equidade de gênero, proteção do meio ambiente e promoção de saúde e educação.

Considerando os problemas socioambientais decorrentes de complexos processos de urbanização e as mais de 4.200 mortes no trânsito, apenas nos primeiros seis meses de 2023, segundo o Ministério dos Transportes, falar sobre mobilidade segura e sustentável desde a infância pode significar a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a segurança e o bem-estar coletivo.

“O EVV é muito alinhado com o que já fazemos na nossa escola, utilizando a pedagogia de projetos e promovendo uma abordagem interdisciplinar. Estamos focados na educação viária, no trânsito, impactando não apenas o pedestre de hoje, mas também o ciclista de hoje e o futuro motorista. As crianças estão internalizando esses ensinamentos, influenciando até mesmo as práticas dos pais. Quando elas vão viajar com os seus pais já chamam a atenção do pai e da mãe para usarem o cinto e não fumar dentro do carro. É muito evidente a evolução delas ao longo deste ano com esse projeto da Fundación MAPFRE. Este é nosso terceiro ano participando e já estamos ansiosos pelo quarto ano”, conta o professor do Centro de Educação Infantil Emílio Gazaniga Junior, Richard Eustáquio.

Com o EVV, professores e estudantes têm a oportunidade de olhar para suas escolas e comunidades, realizando uma ampla pesquisa sobre as condições viárias na região. Após esse processo, eles elaboram e implementam um projeto com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade, tornando a circulação mais segura, justa e eficiente.

Confira a seguir, os 10 projetos, escolas e cidades premiados no Encontro Nacional de Professores 2023:

Pequenos Agentes, Grande Mobilização “Trânsito seguro depende do envolvimento de todos”, da E.M. Profª “Ione Maria Marques Martins dos Santos” – Itararé, São Paulo;

Caminho Seguro, da E.M. Bacharel Armando Ribeiro – Panorama, São Paulo;

Família e escola semeando valores, da EMEI Rosa Inês Úngaro Verinaud – Bauru, São Paulo;

Transitando pelo coração: dirigindo minhas atitudes, da Escola Estadual Teófilo Martins Ferreira – Unaí, Minas Gerais;

Projeto “Trânsito Conselheiro Antão” – A diferença é nossa ação, da Escola Estadual Conselheiro Antão – Itaverava, Minas Gerais;

Reverendo plantando e colhendo segurança hoje e amanhã, da EE Reverendo Rafael Leonor – Aimorés, Minas Gerais;

No trânsito do dia a dia, seja um veículo de paz e alegria, da Creche Municipal Violeta Griz – Palmares, Pernambuco;

Cidade do trânsito, da Creche Municipal Vovó Rufina de Menezes – Bezerros, Pernambuco;

Por uma vida mais segura no trânsito, da Escola Centro de Educação Infantil Emílio Gazaniga Júnior – Itajaí, Santa Catarina e

Trânsito não é brincadeira, é uma questão de educação: Aluno interveniente, futuro consciente, da E.M. Doutor Eduardo Olímpio Machado – Campos Grande, Mato Grosso do Sul;

Sobre a Fundación MAPFRE

A Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que promove e apoia iniciativas em cinco áreas: Prevenção e Segurança Viária; Promoção da Saúde; Seguro e Previdência Social; Ação Social; e Cultura. Com sede na Espanha e presença em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE completou 31 anos de atuação no Brasil em 2023, beneficiando milhões de pessoas com os diversos programas desenvolvidos em todo o país nesse período. Desde então, trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para o progresso social, garantindo a formação do cidadão e a conscientização da sociedade.