Norma Regulamentadora estabelece medidas de prevenção contra incêndios

Gestor da Engehall explica que cada estado tem normas específicas a serem seguidas – O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de mortes por incêndio, por isso a Norma Regulamentadora 23 (NR 23) é muito importante, sendo responsável por estabelecer as medidas de prevenção nos ambientes de trabalho.

De acordo com Marlon Pascoal Pinto, engenheiro de Segurança do Trabalho e gestor na Engehall, a NR 23 é obrigatória em todos os estabelecimentos, sendo o objetivo principal implementar sistemas e métodos de segurança. “Em primeiro lugar, a NR 23 determina que todas as organizações adotem medidas de prevenção e controle de incêndios. Isso deve ser feito de acordo com a legislação estadual, ou seja, cada estado tem uma regulamentação específica”, afirma.

O especialista alerta que um incêndio nunca acontece do nada. “Os motivos são vários, desde um curto circuito simples até uma negligência mais grave. Em geral, o fogo é causado pela combinação de três elementos: combustível, oxigênio e fonte de ignição, sendo que o combustível pode ser qualquer material que possa pegar fogo, como madeira, papel, tecido, plástico, líquidos inflamáveis, entre outros”, avisa.

De acordo com Marlon, o principal objetivo da NR 23 é dar às empresas meios para proteger e combater um incêndio, para proteger a integridade física dos colaboradores e preservar seu patrimônio material. “Para isso, ela determina medidas de proteção contra incêndios, uso de equipamentos, treinamentos e práticas para combatê-lo”, diz. “Além disso, as organizações devem orientar todos os colaboradores sobre uso de equipamentos de combate ao incêndio; como agir em cenários de emergência; e dispositivos de alarmes”.

Confira as medidas de prevenção e combate a incêndios exigidos pela NR 23

Sistema de proteção – As organizações precisam ter um sistema de proteção contra incêndios, com diversos sensores espalhados pelo estabelecimento. Dessa forma, quando um incidente acontecer, um alarme é disparado para avisar quem estiver presente no local. Saída de emergência – Todo local de trabalho deve ter saídas de emergência suficientes e dispostas de uma forma que facilite o acesso em caso de incidente. Além disso, as aberturas, saídas e vias de passagem devem ser identificadas e sinalizadas indicando a direção da saída. “Da mesma forma, as saídas de emergência devem estar sempre desobstruídas; nunca fechadas à chave ou presas durante a jornada de trabalho; e devem ser equipadas com dispositivos de travamento”, complementa o engenheiro.

Equipamentos de combate ao fogo -Toda organização deve oferecer aos colaboradores equipamentos de combate ao fogo em bom estado de conservação. Hidrantes e extintores de incêndio são exemplos de equipamentos obrigatórios.

Equipe treinada – O treinamento é uma medida de prevenção essencial, segundo o especialista. “Toda organização deve ter um grupo de colaboradores treinados para lidar com cenários de incêndio. Dessa forma, a equipe pode orientar quais as melhores medidas para combater o incêndio inicial, além de direcionar a evacuação de emergência. Essa equipe deve ser treinada conforme as diretrizes da norma técnica NBR 14.276”, explica Marlon.

Sobre Marlon Pascoal Pinto

Marlon Pascoal Pinto é um Engenheiro de Segurança do Trabalho e Gestor na Engehall, uma empresa líder em treinamento corporativo no Brasil. Com uma trajetória de superação e paixão pela cultura de segurança, Marlon é conhecido por seu compromisso em transformar ambientes de trabalho em espaços seguros e de crescimento. Ele é também um palestrante renomado e um educador dedicado, empenhado em elevar o padrão da Segurança do Trabalho no Brasil.

Sobre a Engehall NR’s

Fundada em 2006, a empresa atua com diversos treinamentos voltados para segurança do trabalho, como treinamentos sobre as NR’s, nas modalidades EaD, Semipresencial e Presencial, e possui uma plataforma totalmente didática e com suporte em tempo real sob a responsabilidade técnica de um Engenheiro de Segurança do Trabalho. No total, mais de 300 mil profissionais e mais de 2 mil empresas treinaram os seus colaboradores na área de Segurança do Trabalho.

Marlon Pascoal Pinto, engenheiro de Segurança do Trabalho e gestor na Engehall