ISB Brasil realizou 3o Módulo do Projeto Opinião de Valor – Gerenciamento de Risco!

Projeto demonstra uma abordagem inovadora e consistente, visando não apenas soluções imediatas, mas também contribuindo para a capacitação e desenvolvimento contínuo do mercado de seguros

O Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil) concluiu com sucesso a terceira e última edição do Opinião de Valor – Gerenciamento de Riscos. Ao longo de três encontros, especialistas discutiram tópicos relevantes nos módulos “Gerenciamento de Riscos – Property”, “Gerenciamento de Riscos – Benefícios e “Gerenciamento de Riscos – Sinistros.”

Cinco especialistas renomados do mercado contribuíram para os diálogos construtivos, oferecendo insights valiosos sobre o cenário atual e futuro do gerenciamento de riscos no setor, sendo eles Aline Cipolla, Superintendente de Sinistros na MetLife Brasil; Sandra Regina Odeli, Acadêmica e Vice Coordenadora da Cátedra de Atuária da ANSP; Sérgio Hoeflich, Especialista em Gestão de Risco e desenvolvedor da Grisco Networking; Vladimir Sípoli, Head de Riscos Corporativos da Magicel; e Carlos André Cordeiro, Vice-Presidente do ISB Brasil e Sócio Diretor da Sektor Corretora de Seguros. Além disso, o projeto contou com três mediadoras diferentes, sendo elas Danielle Saad Ribeiro, Rosangela Spak e Joceli Pereira.

Entre os temas abordados estavam a aceitação de riscos, o impacto da era digital e inteligência artificial, a importância da cultura do gerenciamento de risco em todo o ecossistema, sustentabilidade, compliance, boas práticas e política de gestão de risco.

Os encontros reuniram profissionais de toda a cadeia produtiva, que vão desde seguradores, resseguradores e corretores, o que contribuiu para enriquecer ainda mais o debate. Para Aline Cipolla, “trazer para a conversa profissionais de diferentes áreas de atuação é fundamental, já que o gerenciamento de risco está presente em toda a cadeia e, independente da área ou cargo, todo profissional tem seu percentual de responsabilidade dentro do gerenciamento de risco”.

A difusão da cultura de seguros permeou todos os temas abordados e foi destaque entre as falas dos especialistas. Para Sandra Regina Odeli, ” a cultura é o principal caminho. É preciso disseminar a cultura do seguro, a cultura previdenciária, do plano de saúde e de toda essa cadeia. E o Opinião de Valor vem atuando difundindo esse conhecimento entre os profissionais, que consequentemente vão poder aplicar o conteúdo em gestão de risco, que hoje faz parte do nosso dia a dia em todos os momentos”. Vladimir Sípoli reforçou que a iniciativa do Opinião de Valor é fantástica já que é preciso alcançar a cadeia na sua essência, trazendo também o cliente final para esse debate. “Não existe outro caminho, se a gente não compartilhar conhecimento e não desenvolver educação, a gente não vai conseguir atingir os objetivos do gerenciamento de risco”, destacou Sípoli.

Inovação e próximos passos

Seguindo um dos propósitos do ISB Brasil de desenvolver o mercado de seguros através da inovação e da geração de conhecimento, o Opinião de Valor enriqueceu e expandiu um amplo debate sobre Gerenciamento de Risco. Para Sérgio Hoeflich, “a iniciativa foi excelente, principalmente pelo fato de sairmos um pouco do eixo Rio-São Paulo. A região Sul do Brasil conta com um mercado segurador imenso, sofisticado e muito maduro, capaz de fugir um pouco do tradicionalismo e propor mudanças inovadoras, agregando assim mais valor para a cadeia produtiva do seguro”.

Para Hoeflich, o projeto trará resultados surpreendentes, pois não busca apenas soluções de curto prazo, mas sim ter uma consistência no conteúdo com visão para o futuro. “Todo o debate e conteúdo gerado durante as três edições será sintetizado em um artigo propositivo, que servirá como fio condutor para as futuras ações focadas em capacitação e desenvolvimento do mercado”, concluiu Hoeflich.

Os três encontros estão disponíveis no youtube e site do ISB Brasil. Acompanhe as redes sociais (@isbbrasil) e cadastre-se na newsletter para receber mais informações e novidades sobre o Opinião de Valor e os demais projetos do ISB Brasil.