Charles Parente assume o cargo de Diretor da Regional Centro-Norte da SURA

A Seguros SURA anuncia Charles Parente como Diretor da Regional Centro-Norte do país. O novo executivo possui mais de 30 anos de experiência no setor securitário e foco em gestão empresarial. Parente, que ingressou na SURA em 2021 como Gerente de Filial, dará sequência a estratégia de aprimoramento da região Centro-Norte. O executivo acredita no potencial da regional e está confiante na evolução dos estados que irá comandar. “Estou muito feliz em assumir a Regional Centro-Norte da SURA. Tenho convicção de que, com a capacidade da equipe e o suporte dos corretores e parceiros, os objetivos de crescimento e rentabilidade serão alcançados”, comenta.

A Regional Centro-Norte da SURA Compreende os estados de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Pernambuco, Ceará e Espírito Santo.

Para o próximo ano, o executivo aposta na expansão regional dos negócios da SURA baseada na nova estratégia comercial e de diversificação do portfólio para a região, com o foco em produtos corporativos e de varejo.

Graduado em matemática pela Centro Universitário Geraldo Di Biase do Rio de Janeiro e pós graduado em Economia Empresarial pela Universidade Federal Fluminense (UFF), o executivo possui mais de 30 anos de atuação no ramo securitário.

Sobre a SURA Brasil

A Seguros SURA está presente em sete países da América Latina. Sua estratégia atual baseia-se em entregar bem-estar e competitividade sustentável às pessoas e às empresas, o que permite ampliar a visibilidade do entorno para se antecipar às tendências e aproveitar as oportunidades de negócios. Como especialista em Gestão de Tendências e Riscos, a SURA atua com seguros para empresas e para pessoas com soluções para os segmentos de Transportes, Frotas de Automóveis, Vida em Grupo e Acidentes Pessoais, Prestamista, Empresarial, Responsabilidade Civil, Residencial, Automóvel de Alto Valor, Bicicletas; sendo referência no mercado segurador no segmento de Mobilidade e Micro modais. Ao todo, são mais de 300 funcionários distribuídos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, Goiânia, Bauru, Londrina, Salvador, Recife e Fortaleza, que atendem todo o território nacional. A presença em mais estados cria vínculos e possibilidades de entendimento do mercado e a geração de valor em todo o Brasil. Em 2022, a SURA foi certificada mais uma vez com o selo Great Place to Work® e está no grupo das Melhores Empresas para se Trabalhar do GPTW no Brasil.