MAPFRE Brasil anuncia filiação à MDRT

Filiação demonstra compromisso da companhia em incentivar a produção e a formação de corretores parceiros, que terão oportunidade de tornar-se associados contribuindo para elevar o padrão de excelência no setor de seguros de vida – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, anuncia sua filiação à Million Dollar Round Table (MDRT), associação internacional formada pelas principais seguradoras, corretoras de seguros e empresas do setor financeiro, que tem como objetivo promover as melhores práticas comerciais no setor mundial com os profissionais líderes em seguros de vida e serviços financeiros.

Com a filiação da MAPFRE, os corretores parceiros da companhia que atendem aos requisitos para tornarem-se membros poderão desfrutar de uma série de benefícios exclusivos. Além da facilidade no processo de inscrição, eles terão a oportunidade de acessar uma ampla gama de vantagens, como cursos, treinamentos e workshops conduzidos pelos executivos do MDRT. Além disso, a filiação proporciona a esses profissionais uma rede de networking global, permitindo aos corretores estabelecer conexões com outras pessoas influentes do setor.

Para o diretor-geral comercial da MAPFRE, Raphael Bauer, a filiação da MAPFRE ao MDRT é uma demonstração do compromisso da seguradora em incentivar a produção e a formação dos corretores. “Para a MAPFRE, é prioridade fornecer recursos que agreguem valor ao trabalho dos nossos corretores parceiros, que precisam estar sempre atentos às novidades e às demandas do setor, reciclando suas habilidades e conhecimento. Essa certificação reflete nosso comprometimento em fortalecer parcerias com nossos corretores, contribuindo para elevar o padrão de excelência no setor de seguros. Agradecemos ao presidente da MDRT no Brasil, Felipe Souza, que nos convidou para ser uma MDRT COMPANIE e ficamos muito felizes em poder ajudar a MDRT a buscar mais brasileiros especialistas em seguros de vida”, afirma o executivo.

“É muito importante a participação da MAPFRE como MDRT Company, ao visar a qualificação não apenas do corretor mas do mercado de seguro de vida em geral. Essa parceria é um importante passo visando a estratégia da associação de levar mais brasileiros ao próximo evento em Vancouver. Nossa missão até 2027 é ter pelo menos 500 brasileiros pois esse será o evento comemorativo do centenário da MDRT, e a MAPFRE vem forte para impulsionar o mercado brasileiro e disseminar a cultura da MDRT no Brasil”, afirma Felipe Sousa, presidente da MDRT no Brasil.

Além da MAPFRE Brasil que se incorpora agora, participam do MDRT – MAPFRE Peru Vida, MAPFRE Panamá e MAPFRE TEPEYAC S.A México. A MDRT foi fundada em 1927 por um grupo de corretores nos EUA para promover as melhores práticas profissionais e maximizar as vendas. Hoje, a associação conta com mais de 70 mil membros, 700 companhias em 80 nações e territórios incluindo o Brasil.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.