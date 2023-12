Grupo Bradesco Seguros e Escola Virtual da Fundação Bradesco oferecem curso gratuito de educação financeira

“Construindo Minha Proteção Financeira” traz temas importantes, como planejamento, organização e mapeamento de gastos – O Grupo Bradesco Seguros, em parceria com a Escola Virtual da Fundação Bradesco, oferece seu primeiro curso virtual para apoiar as pessoas em suas trajetórias financeiras. Com duas horas de duração, o curso “Construindo minha Proteção Financeira” tem o objetivo de orientar e conscientizar os interessados sobre fatores importantes no processo de reeducação com o dinheiro, controle de suas despesas e a consciência do Seguro.

O material traz informações sobre como administrar as finanças por meio do planejamento e organização, realizando o mapeamento de gastos, ganhos e compromissos financeiros com a intenção de atingir um objetivo. O curso é gratuito, está disponível no site da Escola Virtual e é aberto para toda sociedade.

“Queremos conscientizar as pessoas sobre a importância do planejamento financeiro e destacar que uma relação saudável com o dinheiro pode trazer benefícios significativos para a vida e o bem-estar, pensando na longevidade que tanto prezamos dentro do Grupo Bradesco Seguros. Além disso, capacitação é um valor intrínseco na seguradora, pois quando falamos de educação falamos também de futuro, pois nossa missão é cuidar e proteger o futuro das pessoas. Poder oferecer esse curso gratuito é mais uma prova de que estamos no caminho certo”, afirma Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

