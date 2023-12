Akad conquista prêmio em Liderança Feminina e Inovação

Com amplo histórico de mulheres em cargos de liderança, seguradora digital foi reconhecida no Troféu Lótus 2023, promovido pela CESB – Seguradora digital investida pela GP Investimentos, a Akad Seguros conquistou o Troféu Lótus 2023 na categoria Liderança Feminina e Inovação. Promovida pelo Clube das Executivas de Seguros de Brasília (CESB), a premiação celebra a excelência no mercado de seguros e o comprometimento com valores como igualdade de gênero, diversidade e inclusão. O troféu foi recebido por Cintia Santos, analista de estratégias comerciais da Akad, em cerimônia realizada no último sábado (09/12), em Brasília.

“Temos orgulho de fomentar a participação da mulher nesse mercado, que ainda é muito masculino, mas que já tem dado mais visibilidade às questões de diversidade”, disse a executiva. “Estamos apostando em um 2024 ainda mais promissor para as lideranças femininas, aqui na Akad sempre apoiadas por muita inovação e tecnologia”, destacou.

Em 2023, a Akad Seguros ampliou o número de mulheres em cargos estratégicos e de liderança na companhia. Recentemente, a seguradora anunciou as chegadas de Mariana Vale, como nova gerente de Garantia, Caroline Santos, como nova gerente de Responsabilidade Civil Geral e Carolina Lima, como nova head de Gente e Gestão. Elas se juntam ao time que já contava com nomes como Mariana Miranda (Vendas e Marketing), Gabriela Martins (Cyber), Giovana Consentino (Jurídico e Compliance), Vivian Canoas (Atuário), Monique Oliveira (Arquitetura de Plataforma) e Cintia Santos (Estratégias Comerciais).

A seguradora também mantém, desde 2020, o Akad Viva, um comitê de diversidade e inclusão composto por colaboradores de diversas áreas da companhia. O grupo realiza encontros mensais para fomentar iniciativas que estimulam o diálogo e um ambiente de trabalho mais acolhedor e igualitário para todos.

Para as mulheres que aspiram uma carreira no mercado de seguros, Cintia aconselha: “Nunca pare de buscar conhecimento”, diz a analista. “Conhecimento é poder, sobretudo em um mercado que está sempre mudando e se atualizando”, reforça.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.