GRTV lança podcast Casos Práticos

O programa de entrevistas da GR TV surge da necessidade de debater casos verdadeiros de sucesso de gerenciamento de riscos. Idealizado por Luis Vitiritti da Risklog empresa de consultoria em análise de riscos e a Oficina de Texto, empresa de marketing, assessoria de imprensa do setor de seguros e riscos. Nossa proposta traz entrevistas objetivas com entrevistados que realmente possuem experiências para resolver assuntos importantes no mercado brasileiro.

Existem muitas empresas, prestadores de serviços, profissionais, peritos, engenheiros, advogados, contadores e consultores que ajudam empresas auxiliando a continuidade dos negócios. Empresas e negócios sofrem influência do mercado global, nestes casos acreditamos que quando compartilhamos Casos Práticos trazemos soluções educativas e de marketing aos entrevistados. Nossa proposta será produzir um vídeo entrevista mensal para criar este espaço continuo e fidelizar clientes e parceiros no processo.

Nas “vídeo entrevistas” do programa da GR TV Casos Práticos Luis Vitiritti atua como entrevistador assim como Paulo Alexandre como produtor, editor e assessor de imprensa de todas entrevistas.

Veja e ouça abaixo nosso primeiro episódico com o Sr. Nivaldo Sardeiro da Lider Comissária de Avarias:

Sobre o canal GR TV segue link:

https://www.youtube.com/@GRTV_gerenciamento_de_riscos

Casos Práticos, onde a teoria é ainda melhor na prática.