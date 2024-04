Odontoprev e Midway, financeira da Riachuelo, renovam parceria e continuarão oferecendo planos odontológicos nas lojas da rede

Com rol ampliado, valores partem de R$ 40 mensais e oferecem cobertura desde emergência até tratamentos ortodônticos – A procura por planos odontológicos segue crescendo – segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no último ano, o índice de beneficiários chegou a 32 milhões de vidas. Para seguir essa tendência de alta, a Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, anuncia a renovação da parceria com a Midway, financeira da Riachuelo, para dar continuidade na oferta dos planos em suas mais de 330 lojas da marca, bem como no call center e em canais digitais da financeira.

O objetivo das duas marcas é ampliar cada vez mais o acesso à saúde bucal de qualidade no País, uma vez que o plano odontológico oferece um bom custo-benefício, principalmente levando em conta a economia feita em visitar regularmente um dentista e focar em tratamentos preventivos, em vez de curativos.

“Acreditamos na sinergia da parceria e na capilaridade das vendas para um público ainda maior, por meio de uma rede de distribuição ampla, de fácil acesso e que inspira confiança nos consumidores”, comenta Elsen Carvalho, Diretor Comercial da Odontoprev. Com presença em 2.500 municípios brasileiros e uma rede credenciada de mais de 27 mil dentistas, a Odontoprev conta com mais de 8,6 milhões de beneficiários. Com a parceria, a operadora oferece planos odontológicos em duas modalidades, ambas com rol ampliado de serviços que incluem consultas, restaurações, próteses, exames, entre outros.

Para a Midway, a renovação da parceria fortalece o portfólio de soluções e amplia o acesso à saúde dos clientes da Riachuelo, dada a sua grande capilaridade e credibilidade no território nacional. Vitor Ramos, Diretor de Produtos da Midway, ressalta: “a renovação desta parceria reforça nossa intenção de oferecer soluções que visam qualidade de vida para nossos clientes e a manutenção de um portfólio completo de produtos.” E complementa: “temos um negócio sólido de seguros e assistências em retomada de crescimento, mas que ainda possui muito valor a ser gerado”

A Odontoprev é a única operadora de planos odontológicos nesse canal de vendas. “A renovação desta parceria demonstra a continuidade de um trabalho conjunto entre as duas marcas com o mesmo objetivo de levar odontologia de qualidade para a população brasileira”, comenta Sidnei Costa, Superintendente Comercial da Odontoprev.

Sobre a Odontoprev

A Odontoprev, empresa de capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos no Brasil, com cerca de 8,6 milhões de beneficiários. A rede de cirurgiões-dentistas da Odontoprev é especializada, com aproximadamente 27 mil credenciados. A Companhia é listada no Novo Mercado da B3, participa da carteira global do Bloomberg GEI 2023, e conta com acionistas de mais de 30 países. Fundada em 1987, a empresa conta com soluções para todos os perfis de clientes, desde grandes corporações, empresas PME e planos individuais, nas marcas Odontoprev, Bradesco Dental, BB Dental e Odonto System e Mogidonto.

Sobre a Midway Financeira

Fundada em 2008, a Midway Financeira é uma plataforma integrada de produtos e serviços financeiros, parte fundamental do ecossistema da Guararapes, detentora da varejista Riachuelo. Atua realizando as operações de financiamento aos consumidores dos produtos e serviços das Lojas Riachuelo, sempre buscando os recursos financeiros mais adequados para o suporte de tais transações. A Financeira está entre as dez maiores emissoras de cartões bandeirados, de acordo com dados do Banco Central.