Starken anuncia Hanny Mariano como nova COO

A Starken Insurance – a 1ª insurtech do Brasil a operar no modelo ‘Broker As a Service’ – anunciou a contratação de uma nova Chief Operating Officer (COO). Trata-se de Hanny Mariano, profissional com mais de 20 anos de experiência no setor de seguros, que chega com a missão de liderar o processo de digitalização da estrutura de backoffice.

Com passagens por empresas como BNP Paribas Cardif, Brasilprev e Bradesco Seguros, a executiva sempre atuou em cargos de liderança nas áreas operacionais, administrativas e de relacionamento a clientes e parceiros, especialmente nos setores de faturamento, emissão, pagamento, sinistro e benefícios.

“Além de toda sua vivência, a Hanny possui uma grande sinergia com os valores da Starken. Sua chegada vai reforçar nosso time de C-Level e nos ajudar no desenvolvimento de um ecossistema para as corretoras de seguros. Certamente, seu conhecimento e know-how serão fundamentais para melhorar os serviços para os corretores parceiros”, destacou o CEO, Bruno Barazzutti.

“Estou muito feliz por me juntar à liderança do time Starken, uma insurtech jovem, ágil e inovadora do setor de serviços para corretores de seguros. Minha transição de grandes empresas tradicionais para esta dinâmica startup representa não só um novo capítulo na minha carreira, mas também uma oportunidade de mesclar as melhores práticas entre ’esses dois mundos’”, destacou Hanny Mariano, a nova Chief Operating Officer (COO) da Starken Insurance.

Segundo ela, seu foco será fortalecer a estrutura interna da empresa, promovendo a eficiência operacional, a governança corporativa, a motivação e o desenvolvimento das pessoas, garantindo sempre a qualidade das entregas e cultivando relacionamentos sólidos com nossos parceiros e clientes. “Desta forma, espero contribuir para a estratégia de evolução dinâmica e sustentável da empresa”, completou.

A executiva possui MBA em Programa de Desenvolvimento de Lideranças pela USP (Universidade de São Paulo) e formação técnica em Administração de Empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas, além de ser graduada em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo.

Sobre a Starken Insurance

A Starken Insurance é a 1ª insurtech do Brasil a operar no modelo ‘Broker As a Service’, que oferece um ecossistema de seguros para as corretoras atuarem em alta performance. Entre os diferenciais deste modelo de negócio estão o foco no atendimento ao corretor; a utilização de uma plataforma tecnológica com diversas funcionalidades; além de BPO de Backoffice e um time de especialistas em seguros.