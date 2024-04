Wiz Corporate abre inscrições para novo programa de aceleração de talentos

A iniciativa ajuda estudantes a conquistar posições dentro da Companhia e ganhar experiência para o mercado de trabalho – A Wiz Corporate, unidade de negócios do grupo Wiz Co (B3: WIZC3) dedicada à distribuição de seguros e produtos financeiros ao mercado B2B, está com inscrições abertas para o programa Acelere com a Wiz Corporate.

As vagas são destinadas a alunos do 4º e 5º semestres dos cursos de Administração, Engenharia e Direito que tenham interesse em ganhar experiência para o mercado de trabalho e conquistar posições dentro da Companhia. O programa tem duração de até 2 anos e conta com 10 vagas nas áreas Comercial e Técnica da Wiz Corporate.

Além do programa para os aprovados, Wiz Co vai disponibilizar, de forma gratuita, uma plataforma com conteúdo de desenvolvimento sobre habilidades comerciais para todos os inscritos. As inscrições estão abertas até o dia 7 de abril pelo Link. O início do programa está previsto para 13 de maio de 2024.

“Estamos muito animados para receber os ganhadores dessa corrida. Estou certo de que a Wiz Corporate poderá oferecer muito para esses jovens”, afirma Anderson Romani, Diretor Executivo da Wiz Corporate.

Sobre a Wiz Corporate

A Wiz Corporate trabalha com mais de 50 seguradoras, oferecendo as melhores condições do mercado, de acordo com as necessidades de cada cliente corporativo. Realiza atendimento técnico e customizado para ajudar a entender riscos e proteger negócios contra prejuízos causados por eventualidades e imprevistos. Dispõe de mais de 50 produtos para empresas da construção civil, rural e industrial.