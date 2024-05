Nova campanha publicitária da Allianz Seguros traz as Olimpíadas como temática e engaja público em meios diversificados

Com destaque aos produtos Automóvel e Residência, as veiculações acontecem em emissoras de TV, streaming, redes sociais e mídias out of home – A Allianz Seguros apresenta sua nova campanha publicitária, que tem como temática principal os Jogos Olímpicos de Paris, competição da qual a Allianz é parceira oficial. Os conteúdos, que estreiam no dia 27 de maio, seguem com a assinatura “Você pronto para viver o melhor” e visam ampliar o conhecimento e a consideração da marca pelos brasileiros, além de reforçar o amplo portfólio da companhia.

Criada pela agência iD\TBWA, a ação dará destaque aos produtos Automóvel e Residência. Ana Marcela, atleta e medalhista olímpica patrocinada pela Allianz Brasil, é a protagonista dos filmes, em que faz um paralelo sobre o conceito da campanha dentro da temática do esporte. Os vídeos mostram momentos de preparação da atleta, um pouco da rotina de treinamentos e explicam como os serviços da Allianz contribuem para que mantenham a tranquilidade diante de imprevistos, permitindo que se concentrem na preparação para os Jogos Olímpicos. Além disso, a seguradora patrocinará o quadro “Missão Paris”, da TV Band, como forma de destacar o seu apoio olímpico dentro da programação esportiva da emissora.

“Com essa nova campanha, temos o objetivo de reforçar a imagem da Allianz como uma seguradora completa, valorizando os atributos dos seus principais produtos. Além disso, também queremos trazer a grandeza de uma marca global, que apoia o esporte e patrocina o maior evento esportivo do mundo”, diz Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros.

De acordo com Gabriel Silva, diretor de Criação associado da iD\TBWA, o projeto foi idealizado para capturar a essência do esporte e sua capacidade de inspirar e unir pessoas. “Nós trouxemos uma narrativa que não apenas fale de segurança, mas que também celebre a preparação da Ana Marcela para as Olimpíadas ao lado da Allianz Seguros. Portanto, cada elemento dos filmes e demais ativações foram cuidadosamente pensadas para transmitir mensagens de confiança e proteção”, afirma.

As veiculações acontecem em mídias online e offline, em diversas praças do Brasil, e consideram meios como TV aberta e fechada, TV’s conectadas, streamings de áudio e vídeo, Youtube, além de grandes formatos como painéis, mobiliário urbano, relógios de rua, elevadores, aeroportos e outdoor digital. Este ano, a Allianz também investirá em mídia programática (via geolocalização), assim possibilitando que os anúncios cheguem para públicos específicos com maior precisão.

Estão previstas, ainda, ações com influenciadores, como forma de amplificar as mensagens de seus principais produtos; ativações nas mídias do estádio Allianz Parque; presença massiva nas redes sociais com atletas patrocinados pela Allianz, que falarão sobre a marca e os movimentos Olímpico e Paralímpico; além de sites de buscas.

Segundo Camila Costa, CEO da iD\TBWA, a campanha reforça a proposta de proximidade e suporte de alta qualidade dos seguros da Allianz. “A narrativa olímpica é um terreno fértil para conectar a Allianz com o público de forma emocional, envolvente e criativa. Nossa estratégia visa não apenas entreter, mas também agregar valor ao relacionamento da marca com seus clientes e parceiros”, destaca.

Além da campanha publicitária, Márcia Lourenço, diretora de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da companhia, acrescenta que o tema Olimpíadas também será trabalhado internamente com os colaboradores da seguradora. “Teremos diversas ações de engajamento a serem realizadas durante a competição, inclusive com alguns de nossos funcionários participando ativamente do evento em Paris. Levaremos o espírito esportivo a todos os cantos”, pontua.

O primeiro filme da campanha está disponível no canal da Allianz Seguros no Youtube. Em junho, serão lançados os demais comerciais, um deles abordando atributos do seguro Residencial e o outro com foco na preparação para as Olimpíadas de Paris.

Ficha Técnica

Agência: iD\TBWA

Cliente: Allianz Seguros

CEO: Camila Costa

CSIO: Marco Sinatura

Diretora Executiva de Negócios: Alessandra Santana

Diretor Executivo de Canais e Audiências: Thiago Fernandes

Diretor Executivo de Criação: Sthefan Ko

Diretor de Criação: Guga Diehl

Diretor de Criação Associado: Gabriel Silva

Criação: Adriano Brodbeck, Jaque Juns, Renan Zanatta, Pedro Teixeira, Mariana Ribeiro, Yngrid Souza, Gustavo Faria, Julia Branco e Suellen Amorim

Planejamento: Juliana Meirelles, André Costa e João Barbosa

Social Media: Renato Santoliquido, Juliana Aquino, Anne Fonseca e Isabella Mendes

Mídia: Renato Vian e Renato Poletto

Atendimento: Caio Garletti, Monique Barrios, Bruna Pereira e Renan Lopez

Producer/RTVC: Paula Saraiva

Produtora filme: Bando

Diretores: Leandro HBL, Fernando Moraes, Ogreem

Produtora áudio: Shuffle Audio

Aprovação pelo cliente: Lara Murta, Thaisa Blanski Schnekenberg, Ana Cristina Gribler e Ariane Barros Candido

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Sobre a iD\TBWA

Há 16 anos no mercado brasileiro, a iD\TBWA é uma agência que combina dados, criatividade e inovação para desenvolver soluções que aceleram o crescimento de marcas e negócios. Pertencente ao grupo Omnicom, parte da rede TBWA, a agência entrega não apenas campanhas, mas experiências de marca data-driven ao longo de toda a jornada do consumidor. Com núcleos especializados, como a iDx, laboratório de inovação e design de experiência; e a Indie, sua produtora digital, a empresa atende os maiores players do mercado como Allianz, Audi, Claro Brasil, CPFL, Embratel, Febraban, Grupo Zanchetta, Kibon, Mailchimp, Philips Avent, Philips Walita e Banco BV.