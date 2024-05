Confiança do cliente no corretor de seguros é a base para marketing de indicação

Maior especialista no assunto, Rodrigo Noll estará no evento “Venda Seguro ao vivo em Gramado”, em outubro, ensinando aos corretores de seguros como vender mais utilizando o método de indicação com os clientes atuais. Vender mais apenas com base no boca a boca é possível? Não apenas é possível, como também é uma oportunidade para prosperar os negócios, segundo Rodrigo Noll, maior especialista do Brasil em marketing de indicação. Ele ensina que a base do método é a relação de confiança dos clientes, algo que os corretores de seguros prezam muito.

Conceitualmente, o marketing boca a boca é uma estratégia baseada nas indicações de clientes satisfeitos. Muitos corretores de seguros captam novos negócios dessa forma, porém não sabem como fazer para incentivar os clientes a indicarem ou, pior, fazem de forma errada. Segundo Noll, o boca a boca desestruturado, orgânico, é resultado de um bom produto ou serviço bem prestado, mas não avança ou evolui.

Sem um planejamento ou método, alguns profissionais tentam estimular as vendas por indicação, gastando com anúncios ou aceitando até diminuir sua comissão. “Mas, é possível fazer algo mais controlado, mais intencional, e isso é o que eu chamo de marketing de indicação”, garante Noll. O método, segundo ele, se destaca como uma estratégia poderosa para captar novos clientes.

Boca a boca digital

Na era digital, o boca a boca se expandiu e ganhou força em novos canais (facebook, instagram e whatsapp), nos quais os consumidores dialogam sobre a qualidade de produtos e serviços. Noll afirma que é possível captar novos clientes por meio das redes sociais. “Trata-se de uma solução rentável e eficaz, por reduzir custos e capitalizar as relações já existentes”, diz.

O especialista, que já gerou mais de R$ 105 milhões para seus clientes por meio de programas de indicação, aponta o celular como uma ferramenta importante para tal tarefa. “Com toda a gama de tecnologia que se tem disponível na palma da mão, por meio do celular, há uma enorme possibilidade de usufruir do marketing de indicação”, diz. “É possível transformar o cliente no melhor vendedor”, acrescenta.

Serviço

No evento “Venda Seguro ao vivo em Gramado”, Rodrigo Noll apresentará a palestra “Criando Clientes Vendedores”.

O evento, promovido pela especialista em RC Thabata Najdek, é primeiro e único sobre seguros de Responsabilidade Civil com foco no incremento de negócios para corretores de seguros e será realizado nos dias 3 e 4 de outubro, no Hotel Serrazul, centro de Gramado (RS).

Informações sobre programação, preços e hospedagem: https://gramado.vendaseguro.com.br/inscricoes/

Vagas limitadas.

Rodrigo Noll