Últimos dias para se inscrever no V Exame Nacional de Habilitação para Corretores de Seguros

Prazo vai até 7 de junho para prova presencial e se estende até 28 de junho no online – A FGV Conhecimento está com inscrições abertas para o V Exame Nacional para Corretores de Seguros. Com provas no modelo online presencial ou de forma online remota, a habilitação é um requisito para a atuação profissional no setor. O objetivo da prova é habilitar os candidatos a exercerem a corretagem de seguros e garantir a qualidade no ramo segurador, por meio da aferição de conhecimentos necessários para o exercício da função.

A inscrição para o exame online presencial vai até o dia 7 de junho, com data final para pagamento da taxa em 14 de junho. Já para o exame online remoto o prazo é prolongado até 28 junho, cuja data limite para pagamento até às 23h59 do mesmo dia. O candidato pode se inscrever por meio do página de seguros da instituição organizadora.

A taxa de inscrição para as áreas de Capitalização e de Vida e Previdência é de R$ 500 cada uma. Já para a área de Danos, a taxa é de R$ 1000. Os candidatos também podem optar por pagar as três taxas, em conjunto, caso queiram se habilitar em todas as áreas. Os valores têm 10% de desconto para pagamento à vista ou podem ser parcelados em 10 vezes sem juros.

A aplicação será dividida em dois dias consecutivos, a depender do módulo de prova escolhido. No dia 6 de julho para quem pretende atuar nas áreas de Capitalização, das 14h às 16h, ou de Vida e Previdência, das 16h30 às 18h30, cada uma com 50 questões. E no dia 7 de julho será aplicada o Exame da área de Danos (antigo Ramos Elementares), das 14h às 18h30, com 100 questões. Todos os horários têm como referência o de Brasília.

O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de julho. Os recursos contra questões devem ser submetidos de 10 a 11 de julho. Já o resultado final está previsto a partir de 8 de agosto. O certificado será expedido após a divulgação do resultado final e somente mediante comprovação dos pré-requisitos, pelo candidato, ao solicitar o documento.

O regulamento completo pode ser conferido em Link: https://conhecimento.fgv.br/seguros