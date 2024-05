Demanda por seguro de automóvel se recupera e cresce 33% em abril

Região Norte apresentou a maior procura, segundo levantamento feito pela Neurotech – A demanda do mercado brasileiro de seguros de automóveis registrou, em abril, um crescimento 33,42%, na comparação com o mesmo mês de 2023. Este foi o melhor resultado do ano, até o momento, e indica recuperação do setor após a queda de março. Os dados são do Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS) que mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da Neurotech, empresa pioneira em soluções de inteligência artificial aplicadas a seguros e crédito. Já na comparação com o mês anterior, março de 2024, o crescimento foi de 13%.

Por região do país, todas apresentaram recuperação, sendo a mais significativa na região Norte, que registrou um crescimento de 41,65% na comparação anual. Nordeste (+37,79%), Centro-Oeste (+33,71%), Sudeste (+32,45%) e Sul (+29,04%) completam o ranking.

O balanço divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) também reforça o bom momento do setor automotivo. Segundo a entidade, o número de emplacamentos de automóveis e veículos comerciais leves cresceu 37,17% em abril, comparado ao mesmo período do ano passado. Já em relação a março de 2024, o crescimento foi de 18,24%.

Daniel Gusson, head comercial de Seguros da Neurotech, pondera, entretanto, que o mês de abril ainda não abrange as consequências da tragédia no Rio Grande do Sul, que vão impactar as perspectivas para o setor. “Ainda é cedo para estimarmos o tamanho do impacto, mas esperamos que haja uma retração da demanda por seguros auto já nos próximos meses”, afirma.

Demanda por idade



De acordo com o INDS, no comparativo entre abril de 2024 e abril de 2023, a demanda por seguros foi maior entre condutores com idades entre 25 e 39 anos, que cresceu 32,99%. Já entre os condutores com 60 anos ou mais, tradicionalmente os mais cautelosos, o acréscimo foi parecido (32,82%). As faixas etárias de 18 a 25 anos (+24,57%) e 40 a 59 anos (+30,74%) também apresentaram boa procura em abril.

Sobre o INDS

O Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS) abrange o universo das principais seguradoras brasileiras e mensura o apetite do brasileiro a assegurar o seu automóvel. Nem todas as milhões de consultas mensais registradas se transformam em apólices contratadas, pois o processo depende de fatores como o perfil da pessoa que está fazendo a solicitação, o apetite ao risco da seguradora e se há ou não indícios de fraude.

Sobre a Neurotech

A Neurotech é uma empresa B3 especialista na criação de soluções avançadas de Inteligência Artificial, Machine Learning e Big Data que transformam um mundo de dados dispersos em informações relevantes para que as empresas obtenham resultados expressivos, prevendo novas oportunidades de negócios. Com uma bagagem de mais de 20 anos e expertise em Inteligência Artificial, Analytics e Ciência de Dados, a Neurotech já implantou mais de 1.000 soluções que ajudaram gestores e empresas a transformarem dados em melhores decisões nos mercados de crédito, varejo, seguros, financeiro, saúde e telecom. Saiba mais em Link: https://www.neurotech.com.br/