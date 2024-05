No Maio Amarelo, Tempo mobiliza rede de prestadores e motoristas para segurança no trânsito

Companhia participa de esforço da sociedade brasileira em conscientizar motoristas para a questão da mobilidade por meio de boas práticas no dia a dia – A Tempo, líder nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados, acaba de reforçar em seus canais de comunicação a campanha educativa “Maio Amarelo”, mês de conscientização para a segurança no trânsito. De alcance nacional, a ação tem como objetivo mobilizar clientes, empresas parceiras, prestadores e motoristas, passageiros e pedestres de todo o país para as questões da mobilidade e segurança, temas capitais para o bem-estar da população como um todo.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil é o terceiro país do mundo com mais mortes em decorrência de acidentes no trânsito. Além de chamar atenção sobre o tema e a importância da campanha – uma iniciativa de alcance mundial criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2011 –, a companhia tem como propósito contribuir para a segurança e o bem-estar dos motoristas que integram a sua rede de prestadores, bem como dos condutores dos mais de 7 milhões de veículos assegurados pelas empresas assistidas pela Tempo, conscientizando-os sobre a necessidade de adotar práticas mais seguras no seu dia a dia. E isso inclui desde a condução defensiva à manutenção preventiva dos veículos.

“Mobilidade é um dos pilares mais importantes do nosso negócio. E, como parte do propósito da Tempo, promover ações que têm como foco o cuidado e a proteção das pessoas é um compromisso permanente, presente em nosso dia a dia”, sublinha Mario Lopes, diretor de Operações e Rede de Prestadores da Tempo.

Vale lembrar que as campanhas do Maio Amarelo tiveram início no Brasil em 2014 e unem o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil no propósito de discutir e criar de modo conjunto estratégias voltadas à segurança viária e a construção de vias e espaços mais seguros e ambientalmente sustentáveis.

Confira, abaixo, algumas ações preventivas e dicas úteis sugeridas pela equipe da Tempo e de sua rede de prestadores:

•Faça regularmente a manutenção de pneus, freios, suspensão, sistema de iluminação e direção, a fim de identificar e corrigir preventivamente possíveis desgastes e falhas e assim garantir que o seu veículo esteja sempre em bom estado de conservação.

•Sistema de freios: importante verificar o nível do fluído de freio. Realize inspeções periódicas com um profissional para identificar se as pastilhas e os discos de freios estão dentro dos padrões indicados.

•Suspensão: itens de suspensão devem ser avaliados periodicamente mesmo que não apresentem ruídos. Caso os identifique, encaminhe seu veículo imediatamente a um mecânico especializado.

•Óleo do motor: cheque regularmente o nível de óleo do motor e substitua-o de acordo com a quilometragem ou o tempo determinado no manual do proprietário.

•Limpadores de para-brisa: verifique o estado da palheta do para-brisa do veículo e o nível de água do limpador.

Além de adotar esse conjunto de práticas preventivas, é fundamental escolher um mecânico de confiança para realizar a manutenção do seu veículo, pois ele poderá identificar e corrigir problemas mecânicos com mais precisão.

