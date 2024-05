Nova campanha de vendas da Alice premiará corretores com viagens, iPads e até R$ 20 mil reais

A iniciativa visa reconhecer e recompensar os esforços dos corretores – A Alice, plano de saúde para empresas que faz a gestão proativa da saúde de seus membros, lançou sua nova campanha exclusiva para corretores. Chamada “Alice tá voando”, ela visa reconhecer e incentivar os esforços dos profissionais de corretagem que se destacam nas vendas dos planos da empresa, distribuindo prêmios como viagens mensais, iPads e premiações em dinheiro de até R$ 20 mil reais.

“Reconhecemos o trabalho incrível realizado pelos corretores, que são fundamentais na escolha do melhor benefício de saúde para as empresas. Estamos muito animados com o crescimento do canal. Nossa campanha anterior, “20K ou um presente misterioso”, ajudou a crescer nossas vendas 55% ao mês nos últimos seis meses. Por isso, lançamos agora uma nova oportunidade de geração de negócios, eliminando o elemento do mistério e oferecendo prêmios ainda mais atraentes”, explica André Leite, Diretor Comercial da Alice.

A nova campanha terá duração de seis meses e é voltada para corretores que vendem Alice. Entre os corretores que mais venderem planos Alice, o primeiro lugar receberá R$ 20 mil e uma viagem internacional, com tudo pago; já o segundo lugar ganhará R$ 10 mil e o terceiro R$ 5 mil.

Além das premiações finais, os participantes também serão recompensados mensalmente. Será concedida uma viagem nacional, com tudo pago, para quem liderar o ranking de vendas do mês, além do sorteio de um iPad ao mês. A empresa também manterá o bônus da campanha anterior, oferecendo R$ 350 reais para o corretor a cada nova vida implantada.

Sucesso na campanha anterior

A primeira campanha da Alice para engajar suas vendas com equipes de corretores começou em janeiro deste ano e teve duração de quatro meses. Mais de 400 profissionais participaram da ação. A empresa premiou com uma viagem para Maragogi e R$ 20 mil uma das vencedoras, além de sortear mais R$ 20 mil para outro corretor. No total, a Alice entregou mais de R$ 300 mil em prêmios e sorteios para os participantes.

“Desta vez, não vamos deixar os grandes prêmios apenas para o final da campanha. A partir de uma única venda o corretor já passa a concorrer ao sorteio de iPad. Queremos engajar cada vez mais o time de corretores e mostrar que nossa parceria está decolando”, comemora Leite.

Mais informações e o regulamento estão disponíveis na página da campanha:

https://alice.com.br/corretores-campanha-alice-ta-voando

SOBRE A ALICE

Fundada por André Florence, Guilherme Azevedo e Matheus Moraes, a Alice é um plano de saúde para empresas que faz a gestão proativa de saúde de seus membros. Com a missão de tornar o mundo mais saudável, a Alice visa recriar o sistema de saúde suplementar, com melhor custo-efetividade e redução de desperdícios. A empresa se consolidou no mercado após levantar mais de R$ 800 milhões de capital e assegurar receita anual acima dos R$ 300 milhões. Em 2023, foi considerada uma das 10 empresas mais inovadoras do Brasil pela Forbes. Já em 2024, foi classificada como a empresa de saúde mais inovadora da América Latina pela Fast Company International.

André Leite, Diretor Comercial da Alice.