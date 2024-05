Diretor da Omint discute uso de I.A na saúde suplementar durante Feira Hospitalar 2024

29ª edição do evento aconteceu entre os dias 21 e 24 de maio, na Expo São Paulo – O Diretor Médico da Omint, Dr. Marcos Loreto, participou de duas mesas de debate durante a 29ª Hospitalar, um dos eventos mais relevantes do setor de saúde da América Latina, realizado entre os dias 21 e 24 de maio, na Expo São Paulo.

Na manhã do dia 22, Dr. Loreto abordou “O uso de tecnologias na saúde suplementar para promover saúde e melhorar o cuidado do paciente”. Na parte da tarde, o tema tratado foi “Saúde suplementar: repensando a transformação digital à luz das generativas. Expansão, retração ou engajamento com o paciente?”.

“A proposta do evento deste ano foi fomentar discussões sobre a utilização de tecnologia e da Inteligência Artificial na saúde, por meio de casos bem-sucedidos. Esse é um desafio que tem permitido à Omint realizar um trabalho exemplar, buscando soluções tecnológicas que possam ser aplicadas da maneira mais segura, assertiva e sustentável possível,” declara Dr. Loreto.

Nesse quesito, a Omint está entre as pioneiras. A utilização de ferramentas tecnológicas e o aprofundamento dos estudos acerca da utilização da Inteligência Artificial têm otimizado a atuação da operadora, no âmbito da coordenação do cuidado, possibilitando intervenções ainda no âmbito da atenção primária, e melhor monitoramento da jornada do cuidado nos demais níveis da atenção secundária e terciária.

Dr. Marcos Loreto, Diretor Médico da Omint