MetLife é eleita uma das “Empresas Mais Admiradas do Mundo” pela Fortune

A lista é composta por 50 empresas e é elaborada anualmente com base na reputação e pontuação por categoria das companhias – A MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, presente em mais de 40 países, anunciou que foi nomeada para a lista de “Empresas Mais Admiradas do Mundo” de 2024 pela Revista Fortune. Este ano, a lista inclui oito seguradoras de vida no boletim anual das empresas mais conceituadas do planeta.

Anualmente, a Fortune faz parceria com a Korn Ferry para classificar as empresas pela sua reputação corporativa. Executivos, diretores e analistas são procurados para avaliarem empresas do seu próprio setor com base em nove critérios, desde o valor do investimento e a qualidade da gestão até a solidez financeira, a responsabilidade social e a capacidade de atrair talentos.

Este é um reconhecimento importante para que a seguradora fique ainda mais perto de se tornar uma das maiores empresas do setor no mundo, protegendo milhares de pessoas ao redor do globo.

“Damos vida ao nosso propósito criando um círculo virtuoso de valor compartilhado para todos os nossos públicos de interesse”, disse o presidente e CEO da MetLife, Michel Khalaf. “Este reconhecimento pertence aos nossos funcionários que trabalham todos os dias para construir um futuro mais seguro para os nossos clientes e comunidades em todo o mundo”.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e corporativos a criar um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.