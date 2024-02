Casos de dengue crescem 72% no mês de janeiro nas emergências próprias da Unimed-Rio

Internações a partir dessas unidades também aumentaram em mais de 30% – Uma das maiores redes de emergências privadas da cidade, os Prontos Atendimentos da Unimed-Rio registraram um crescimento de 72% nos casos de dengue no mês de janeiro, em relação a dezembro. Foram 603 atendimentos com diagnóstico para a doença, contra 351 no mês anterior.

Quanto às internações provocadas por quadros mais graves, as mesmas unidades registraram uma alta de 33% frente ao mês anterior (12 registros, contra 9 em dezembro). Os números foram levantados nos Prontos Atendimentos Barra da Tijuca, Copacabana e Méier da operadora de planos de saúde.

O aumento reflete uma preocupação dos órgãos públicos de saúde em todo o estado. De acordo com a Agência Brasil, em apenas um dia de janeiro, a rede de saúde da prefeitura do Rio de Janeiro teve 362 pessoas internadas por causa da dengue. Esse número é um recorde na série histórica iniciada em 1974. O recorde anterior datava de 2008.

Ainda em janeiro deste ano, a cidade teve cerca de 10 mil casos da doença – uma taxa de incidência de 160,68 por 100 mil habitantes. Isso representa quase metade de todos os 22.959 registros de 2023.

“Estamos atentos ao número de atendimentos e, principalmente, ao crescimento das internações, que são justamente os casos mais graves. Vivemos uma situação bem preocupante, e continuamos trabalhando para prestar o melhor atendimento possível aos nossos beneficiários neste momento delicado”, afirma a diretora dos Prontos Atendimentos da Unimed-Rio, Denise Altomar.