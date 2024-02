Sincor-SP realiza workshop para apresentadores do podcast SinPodOuvir

O Sincor-SP realizou nesta terça-feira, 30 de janeiro, o primeiro WorkPod, workshop para aprimoramento de seu programa de podcast SinPodOuvir. O treinamento, realizado no Centro de Atividades do Sincor-SP, foi conduzido por Maria Isabel Mello, produtora do Programa Seguro e de mais cinco videocasts da TV Gazeta – o SinPodOuvir, na verdade, também é um videocast, já que é filmado e exibido em vídeo no YouTube, além das plataformas de áudio Spotify e Deezer.

Para acompanhar os episódios, clique aqui: https://www.youtube.com/playlist?list=PL63WbYnsqvEN96lKlUBWbufe4t1R3uwDE

Participaram os apresentadores do SinPodOuvir, que conta com 10 categorias: SinPodOuvir Representação/ Boris Ber e Simone Fávaro; SinPodOuvir Corretor/ Rogério Freeman; SinPodOuvir Vendas/ Leandro Giroldo; SinPodOuvir Executivas/ Mara Borges Sutto; SinPodOuvir Seguros/ Fernando Ber; SinPodOuvir Benefícios/ Vanessa Mendes; SinPodOuvir Interior/ Alex Dias; SinPodOuvir BackOffice/ Márcio Pires; SinPodOuvir Parcerias/ Camila Correia e Rebeka Gabrielle; e SinPodOuvir Imprensa/ Thaís Ruco.

A convidada trouxe dicas de posicionamento para cativar o público aos temas, desde a abertura ao fechamento de cada episódio. Explicou como deixar com que o entrevistado aborde melhor os pontos da entrevista, a importância de divulgar as redes sociais de cada participante para mais informações, bem como citar os outros episódios disponíveis para que o ouvinte possa se interessar. Também orientou sobre a gravação de pequenos vídeos para divulgar cada lançamento. “Assisti a diversos episódios e vi que vocês já estão se comunicando muito bem, são apenas alguns toques para trazer ainda mais a audiência”, disse.

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, agradeceu Maria Isabel pela disponibilidade de oferecer orientações profissionais aos corretores e jornalistas que estão iniciando nesta nova área. “A Bel está comigo há 10 anos no Programa Seguro e ajudou muito a me desenvolver como apresentador, que também foi um novo desafio para mim. Sua experiência certamente nos ajudará a melhorar o programa que foi lançado em 2023 com muito empenho de todos vocês”.

Rogério Freeman, 2º secretário e diretor de Comunicação do Sincor-SP, ressaltou que todos estavam abertos para aprender. “É muito valiosa esta oportunidade para levarmos informação ao mercado de seguros de uma forma cada vez mais atrativa”, disse.

A gerente de Comunicação do Sincor-SP, Elaine Lisboa, enfatizou que o programa está sendo profissionalizado e que a partir de fevereiro terá dois episódios por semana (às terças e quintas), em vez de um, como vinha sendo. “Para isso vamos organizar agendas, permitindo que todos gravem e tenhamos episódios de categorias alternadas, levando informação de todas as áreas do Sincor-SP ao mercado de seguros”, apontou.

A segunda parte do treinamento foi “mão na massa”. Com a uma mesa de podcast montada na sala, os apresentadores simularam entrevistas, quando receberam dicas práticas para aperfeiçoamento.

Não perca o SinPodOuvir, que tem novos episódios lançados agora todas as terças e quintas-feiras, às 15h, nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, e também em vídeo para a TV Sincor-SP, no YouTube. (Fonte: Comunicação Sincor-SP)