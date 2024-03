MAPFRE patrocina iniciativa de educação financeira e empreendedorismo feminino na terceira idade

Projeto, que marca o Mês Internacional da Mulher, é idealizado pelo Instituto Defesa Coletiva, de Belo Horizonte, e promoverá 42 encontros ao longo de 2024 – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, é a nova patrocinadora do projeto Educação Financeira e Empreendedorismo Feminino na Terceira Idade, idealizado pelo Instituto Defesa Coletiva, de Belo Horizonte (MG). A iniciativa tem como objetivo promover a autonomia e o empoderamento de mulheres acima de 60 anos por meio de workshops, palestras e mentorias sobre educação financeira e empreendedorismo.

O projeto, com início em março, Mês Internacional da Mulher, beneficiará diretamente 240 mulheres da rede de atendimento à pessoa idosa da Prefeitura de Belo Horizonte. As participantes receberão ferramentas e conhecimentos para gerenciar suas finanças pessoais, investir de forma consciente, conhecer seus direitos e criar os próprios negócios para a geração de renda.

Ao longo do ano de 2024, estão programados 42 encontros que oferecerão palestras e oficinas abordando uma variedade de temas essenciais. Estes incluem a valorização, respeito e cuidado com a pessoa idosa; estímulo ao envelhecimento ativo, digno e saudável; fortalecimento em situações de violações de direitos, através de iniciativas educativas, geração de renda e resolução de conflitos; além da promoção de ações de conscientização e informação para prevenir casos de abuso contra pessoas idosas.

Compromisso social da MAPFRE

O patrocínio ao projeto Educação Financeira e Empreendedorismo Feminino na Terceira Idade reforça o compromisso da MAPFRE com o desenvolvimento social e a inclusão. A empresa acredita que a educação financeira é um pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. “A MAPFRE tem um compromisso histórico com a responsabilidade social e equidade de gênero. Acreditamos que o acesso à educação e ao conhecimento é essencial para que as mulheres possam construir um futuro melhor para si mesmas e para suas famílias. Infelizmente, o etarismo é um problema que atinge diretamente muito mais o público feminino do que os homens”, afirma Tatiana Cerezer, diretora de comunicação e marketing da MAPFRE.

“Ao patrocinar este projeto, queremos contribuir para a autonomia, dignidade e a independência financeira das mulheres que têm mais de 60 anos, ajudando-as a acreditar que é possível realizar sonhos em todas as fases da vida”, explica Diego Bifoni, diretor territorial da MAPFRE para Minas Gerais.

O projeto foi inspirado pela vasta experiência do Instituto Defesa Coletiva em defesa dos direitos da pessoa idosa. Ao longo de mais de 20 anos, o Instituto atuou na salvaguarda de conquistas fundamentais do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na implementação de programas e projetos de educação para o crédito consciente e prevenção ao superendividamento. “O Instituto Defesa Coletiva, em parceria com a prefeitura de Belo Horizonte – através do Fundo Municipal do Idoso -, soma esforços com empresas que apostam em ações socialmente inclusivas. Nosso objetivo neste projeto é promover educação financeira e ensinar às mulheres idosas ferramentas para que desenvolvam atividades que possam gerar renda e, sobretudo, satisfação pessoal”, explica Ana Cristina Rennó, coordenadora do projeto no Instituto Defesa Coletiva.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

