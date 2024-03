MAPFRE celebra o Dia Internacional da Mulher com soluções de seguros para o público feminino

Seguradora disponibiliza uma série de produtos construídos sob medida para as necessidades de proteção e prevenção das mulheres – Na data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, reforça o seu compromisso com o público feminino ao oferecer uma série de produtos que garantem proteção para o público feminino. No último ano, a companhia lançou diversas soluções do seu portfólio de Vida que foram projetadas, especificamente, para o cuidado e o acolhimento de mulheres de todas as idades.

Um dos exemplos é o “Programa de Cuidado Feminino Ela”, seguro de vida construído sob medida para mulheres. Com coberturas abrangentes, o produto oferece proteção financeira em situações como diagnóstico de câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, entre outras neoplasias. As seguradas recebem 100% do capital segurado contratado, respeitando um período de carência de três meses. Além disso, o seguro inclui assistência ampla para a segurada, sorteios mensais e descontos em medicamentos.

A assistência da solução “Ela” ainda oferece suporte para todas as etapas da vida da mulher – desde as que estão em fases de descobertas até as mais maduras –, consultas por vídeo com enfermeiras especializadas 24 horas por dia, atendimento remoto durante o pré-natal e apoio na maternidade.

Outra novidade lançada recentemente foi o “EQL Protege”, lançado em parceria com a plataforma Elas Que Lucrem. Trata-se do primeiro seguro da América Latina com ampla assistência para mulheres cisgênero e transgênero, com opções de suporte jurídico, psicológico e trabalhista, focando na segurança emocional, física e financeira das mulheres. Além disso, o seguro inclui proteção contra atos violentos e outras situações de vulnerabilidade feminina. O novo produto disponibiliza 14 tipos de proteção com 39 possibilidades de contratação e planos a partir de 1 real ao dia.

Já no seguro “MAPFRE Vida Você Multiflex”, um dos principais do portfólio de vida da seguradora, a MAPFRE instituiu novos benefícios agregados, como o Programa “MAPFRE Cuidando de Você”, que oferece descontos em exames de análises clínicas e de imagem em laboratórios parceiros, em medicamentos e consultas ginecológicas. O programa também oferece conteúdos semanais, como assessoria parental e a assistência “Chama a Maria”, que combate a violência doméstica com uma rede de proteção e orientação jurídica.

“Na MAPFRE, temos a premissa de que um seguro de vida é muito mais do que uma indenização para ser usada em caso de morte ou incapacidade. Por isso, estamos aprimorando constantemente nosso portfólio com assistências e benefícios que podem ser aproveitadas durante a vida. Quando pensamos nas necessidades da mulher, focamos em saúde, proteção, prevenção, autocuidado e independência financeira”, destaca Hilca Vaz, diretora de Vida e Previdência da MAPFRE.

