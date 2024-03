Fundador do Grupo Sabemi recebe homenagem da Sociedade Hípica Brasileira

Antonio Tulio Severo dará nome a prêmio entregue aos vencedores do Ranking SHB 2024 – Fundador e diretor-presidente do Grupo Sabemi, o empresário Antonio Tulio Severo, um dos maiores apoiadores do hipismo nacional, será homenageado pela Sociedade Hípica Brasileira (SHB), no Rio de Janeiro, durante o seu calendário anual de competições. Em 2024, em cada uma das oito etapas do concurso de saltos Ranking SHB, será feita a entrega do Prêmio Tulio Severo, uma distinção que reconhece a trajetória do ex-atleta e empresário do setor de seguros. “Sinto-me muito honrado em receber esta homenagem e em dar nome a este prêmio. Sou um entusiasta do esporte e do clube, e fico extremamente feliz com este reconhecimento em uma competição de tamanho nível técnico”, afirmou o diretor-presidente do Grupo Sabemi.

A estreia do Prêmio Tulio Severo será neste domingo, 10 de março, com a realização da primeira etapa do Ranking SHB 2024. As próximas etapas acontecerão mensalmente até novembro, quando ocorre o Concurso de Saltos Nacional e Internacional que celebra o 86º Aniversário da Sociedade Hípica Brasileira. Em cada uma das oito etapas do torneio, os vencedores de todas as categorias disputarão, por meio de um sorteio, um troféu confeccionado pelo artista Wilson Spinardi e um prêmio especial oferecido pelo Grupo Sabemi. “Que este prêmio seja um incentivo para que os nossos atletas possam seguir se destacando no cenário internacional e honrando a tradição do hipismo brasileiro em todo o mundo”, diz Tulio Severo.

Sobre o Grupo Sabemi



O Grupo Sabemi atua há 50 anos no ramo de seguro de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de um milhão de segurados. Principal empresa do Grupo, a Sabemi Seguradora está presente em todo o Brasil com sucursais e canais digitais, além de uma rede de mais de 300 representantes e corretores. Dentre os maiores reconhecimentos do Grupo, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.