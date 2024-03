Inscrições abertas para o I Seminário Seg News de Seguros de Riscos de Engenharia

O evento contará com palestras de especialistas e será apresentado no formato on line. Estão confirmadas as participações de Paulo Fernandes, Head Soluções de Negócios P&C e FLBMG na BMG Seguros; Lázaro Zani Sobrinho, CEO da UIB RE Brasil e da advogada Dra Camila Mazzarella, Coordenadora da equipe de regulação de sinistro do CGV advogados. Solicite a sua inscrição (R$ 70,00) através dos nossos contatos:

WhatsApp: 11 934157357 ou pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

CONFIRA O PROGRAMA:

I SEMINÁRIO EAD SEG NEWS DE RISCOS E SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA

Destaques: Especificidades dos Contratos com Ênfase na Subscrição e Regulação de Sinistros

Data: 21 de Março de 2024 – Das 14h30 ás 17h00

Formato: On Line (GoogleMeet)

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Objetivo: Por se tratar de um seguro complexo e ainda pouco difundido no mercado brasileiro, o seminário tem como objetivo apresentar palestras informativas

e também estimular o debate entre os participantes do evento para a troca de experiências e conhecimentos sobre o tema.

Público Alvo: Profissionais de Compannhias de Seguros, Corretoras de Seguros, Resseguradoras, Consultorias e Advogados Especializados em Seguros, Reguladores de Sinistros,

Gerentes de Riscos e Seguros de Empresas e demais interessados no tema.

PROGRAMA:

I Painel (14h40 ás 15h30): Principais coberturas e cláusulas dos contratos de Seguro de Riscos de Engenharia

Palestrante: Paulo Fernandes, Head Soluções de Negócios P&C e FLBMG na BMG Seguros

II Painel (15h30 ás 16h20): O Corretor de Seguros e sua importância junto aos projetos e investimentos dos segurados…

Palestrante: Lázaro Zani Sobrinho, CEO da UIB RE Brasil

III Painel (16h20 ás 17h00 : Aspectos relevantes da Regulação de Sinistros nos Riscos de Engenharia

Palestrante: Dra Camila Mazzarella, Coordenadora da equipe de regulação de sinistro do CGV advogados.

Inscrições: R$ 70,00

Pagamento via Pix: 11 934157357

Ou Transferência Bancária: BANCO CORA (403) – AG. 0001

CC 2854399-1 – Ivanildo J.M.Sousa-ME – CNJ 016402850001-98

Dados da Inscrição:

Nome:

Empresa:

E-mail:

WhatsApp:

