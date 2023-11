MAPFRE amplia Seguro de Vida Individual e disponibiliza novas soluções para segurados

Programa de cuidado feminino, ampliação de coberturas em casos de doenças graves e outras condições de alto risco com indenização para usar em vida e facilitação da jornada de cobrança são algumas das novas vantagens do MAPFRE Vida Você Multiflex – A expectativa de vida no Brasil aumenta cada vez mais segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Homens nascidos em 2021 podem chegar, em média, até os 73,6 anos, enquanto as mulheres que nasceram no mesmo período podem alcançar os 80,5 anos. Com base nos elementos de mercado e nas tendências do aumento de vida dos brasileiros, a MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, oferece novas soluções por meio do novo MAPFRE Vida Você Multiflex, com uma série de soluções voltadas para segurados e familiares.

Além das tradicionais coberturas e vantagens, o MAPFRE Vida Você Multiflex disponibiliza novas soluções para todos os clientes. Entre os benefícios estão o aumento de cobertura de capital para R$ 10 milhões, possibilidade da contratação do serviço de forma independente e com preços fixos mais competitivos e novas formas de cobrança, como o cartão de crédito por recorrência. Outra novidade é o lançamento da plataforma Ela, um novo programa de cuidado integrado desenvolvido para dar suporte a todas as fases de vida da mulher, oferecendo um conjunto de serviços abrangentes voltados para as necessidades das mulheres. Por meio da nova plataforma, as seguradas passam a contar com consultas por vídeo agendadas com enfermeiras especialistas em saúde da mulher e pronto atendimento on-line, 24 horas por dia.

O seguro está disponível para todas as pessoas físicas com idade entre 16 e 65 anos em busca de proteção para seus familiares e dependentes, com descontos em exames, medicamentos e consultas com médicos e especialistas em uma rede conveniada de mais de 6 mil estabelecimentos em todo o país. O produto também oferece melhorias nas coberturas em casos de doenças graves e outras condições de alto risco, com indenização para usar em vida.

Para Raphael Bauer, Diretor Geral Comercial da MAPFRE, a renovação do MAPFRE Vida Você Multiflex reforça a preocupação da companhia em alcançar novos patamares e estabelecer novos padrões de excelência: “Este aprimoramento não apenas amplia a flexibilidade, mas também passa a atender uma gama ainda mais ampla de pessoas e fortalece assim a base fundamental de nossa estratégia comercial. Acreditamos firmemente que este produto não apenas consolida nossa presença no mercado, mas também nos projeta como uma empresa de referência nesse segmento e nos prepara para os desafios futuros”, destaca o executivo. “Estamos preparados para enfrentar o mercado com um produto completo e totalmente alinhado com as necessidades dinâmicas dos consumidores de seguros e dos corretores”, completa o executivo.

Já a Diretora Técnica de Vida e Previdência da MAPFRE, Hilca Vaz, destaca que a nova experiência do produto tem o objetivo de atender ainda mais pessoas através de um seguro de vida personalizado, flexível e abrangente: “Este passo representa não apenas uma evolução no setor de seguros, mas também um compromisso em proporcionar soluções adaptáveis e acessíveis para atender às necessidades em constante transformação do nosso público. Acreditamos firmemente que a proteção financeira é essencial para todos e estamos entusiasmados em liderar essa mudança, estando à frente com um produto que não apenas responde, mas antecipa as demandas do mercado e das pessoas.”

Interessados no MAPFRE Vida Você Multiflex podem obter mais informações no site da seguradora e, ao ser um cliente MAPFRE, concorrer a quatro sorteios mensais de R$ 50 mil (bruto de IR) em títulos de capitalização, ter acesso ao Club MAPFRE, clube de vantagens completo que disponibiliza com sorteios, descontos, cashbacks, promoções em produtos e diversos serviços, por meio de planos adaptáveis a partir de R$ 25 por mês.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Hilca Vaz, Diretora Técnica de Vida e Previdência da MAPFRE,