Seguro prestamista: aliado na proteção ao crédito

Especialista da Bradesco Vida e Previdência explica as principais característica do produto, que oferece segurança financeira ao beneficiário – Alcançar a estabilidade financeira, mesmo em momentos de incertezas, é o desejo de muitos brasileiros. Mas, para chegar lá, além de equilibrar os ganhos e as despesas, é preciso ter planejamento para os imprevistos. Nesse cenário, a Bradesco Vida e Previdência explica que o seguro prestamista surge como um grande aliado daqueles que contraem uma dívida, já que sua contratação pode garantir a quitação ou amortização de um débito ou financiamento feito pelo segurado em diversas situações.

Muitas vezes, o pedido de crédito tem como finalidade a realização de um sonho, como a compra de um automóvel ou o custeio de gastos com educação, e o seguro prestamista evita que ele se torne um contratempo para o beneficiário. “Em ocasiões como morte, invalidez ou desemprego involuntário, é comum a preocupação do segurado ou de sua família com a quitação de dívidas. E o seguro prestamista oferece tranquilidade em relação a inadimplência ou negativação de nome, uma vez que ele assegura o cumprimento do compromisso financeiro”, explica o Superintendente Executivo da Bradesco Vida e Previdência, Ricardo Campos.

O produto também atua como uma proteção para o credor. “Quando ocorre um dos eventos cobertos, a seguradora oferece uma compensação financeira para ajudar a quitar de forma parcial ou total a dívida. Isso representa uma segurança adicional para as instituições ao conceder crédito”, acrescenta Campos.

Essa modalidade de seguro pode gerar dúvidas. Por isso, Ricardo Campos responde às principais perguntas sobre o seguro prestamista:

O que o seguro prestamista cobre?

Esse seguro pode ser aplicado para dívidas resultantes de operações de crédito, tais como cheque especial, cartão de crédito, financiamento de compras de bens móveis, empréstimos e consórcios obtidos junto às instituições financeiras, por exemplo.

Quais situações são cobertas pelo seguro prestamista?

Os riscos abordados pelo seguro prestamista incluem situações como morte, invalidez, incapacidade temporária, diagnóstico de doenças graves e desemprego. Isso significa que, se o segurado não conseguir saldar sua dívida devido a alguma dessas circunstâncias, a seguradora intervém.

É possível cancelar o seguro prestamista?

O seguro prestamista pode ser encerrado a qualquer momento, mesmo que a dívida segurada ainda não tenha sido quitada.

O seguro prestamista pode ser contratado após a concessão do crédito? Existe algum período de carência?

É recomendada a contratação do seguro prestamista junto à solicitação de crédito, mas é possível fazê-lo a qualquer momento. O seguro prestamista pode ter um período de carência, dependendo da abrangência da cobertura, exceto para em situações de acidentes pessoais.

Por que ter um seguro prestamista?

O seguro prestamista oferece segurança para o beneficiário e sua família, garantindo o pagamento de empréstimos e dívidas e evitando uma possível inadimplência. Além de deixar o segurado menos vulnerável aos imprevistos e incertezas que podem ocorrer no dia a dia, ele é uma importante ferramenta no planejamento financeiro e, principalmente, na proteção patrimonial. Especialmente para trabalhadores autônomos, informais ou prestadores de serviços, o seguro prestamista pode ser um poderoso aliado do equilíbrio financeiro.

Como escolher a empresa ideal?

O mais importante é encontrar um produto que atenda sua necessidade. O seguro prestamista da Bradesco Vida e Previdência, por exemplo, possui opções personalizáveis para diversas faixas de renda, além de parcerias internas e externas da companhia, com centenas de cooperativas de créditos, montadoras, bancos e financeiras

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Ricardo Campos, Superintendente Executivo da Bradesco Vida e Previdência