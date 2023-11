FGV recebe até 24/11 inscrições para Exame de Habilitação para Corretores

A FGV Conhecimento recebe até a próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, as inscrições para as provas on-line do Exame de Habilitação para Corretores de Seguros, requisito para a atuação profissional no setor. Os candidatos podem se inscrever neste link (http://seguros.conhecimento.fgv.br). As provas serão aplicadas nos dias 2 e 3 de dezembro nas áreas de Capitalização, de Vida e Previdência e de Danos (antigo Ramos Elementares).

A taxa de inscrição para as áreas de Capitalização e de Vida e Previdência é de R$ 450, cada uma. Para a área de Danos, a taxa é de R$ 900. Os candidatos também podem fazer os exames para se habilitar em todas as áreas, com taxa de R$ 1700. Todos os valores têm 10% de desconto para pagamento à vista ou podem ser parcelados em 10 vezes sem juros.

No dia 2 de dezembro, a FGV Conhecimento irá aplicar as provas para quem pretende atuar nas áreas de Capitalização (das 14h às 16h) ou de Vida e Previdência (das 16h30 às 18h30), cada uma com 50 questões. No dia 3 de dezembro será aplicada a prova da área de Danos (antigo Ramos Elementares), das 14h às 18h30, com 100 questões. Todos os horários têm como referência o de Brasília.

As provas serão de múltipla escolha e será aprovado quem acertar pelo menos 70% das questões no conjunto de todas as disciplinas por área de atuação, sem zerar nenhuma delas individualmente — o resultado preliminar será divulgado no dia 5 de dezembro.

Os candidatos devem permanecer com a webcam e microfone ligados para fiscalização durante a aplicação da prova on-line. Não será permitida qualquer forma de consulta ou interação com outras pessoas. O Exame também será aplicado de forma presencial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro — as inscrições para esta modalidade, no entanto, se encerraram no último dia 3 de novembro.

Certificação de qualidade

A aprovação no exame é uma exigência da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para quem deseja atuar profissionalmente neste mercado, que arrecadou cerca de R$ 181 bilhões só no primeiro semestre deste ano. A habilitação vai além de um requisito formal e assegura que o corretor de seguros detém o conhecimento técnico, ético e profissional para aconselhar o consumidor de maneira responsável.

Para os corretores, a certificação também representa credibilidade e confiança no mercado, abrindo novas oportunidades e destacando o profissional em meio a seus pares, potenciais clientes e seguradoras.

Além de autorização do órgão regulador para aplicar o exame desde 2021, a FGV Conhecimento também disponibiliza um Programa de Formação para Corretores de Seguros, totalmente à distância.

Os alunos que buscam uma atualização ou desejam se aprofundar em alguns temas também podem cursar os módulos ou as disciplinas de forma independente. O programa de formação foi desenvolvido por uma equipe de educadores e profissionais atuantes no mercado segurador e conta com a tutoria de profissionais da área.

A FGV Conhecimento conta com uma infraestrutura de alta tecnologia e segurança, acumulando mais de 10 anos de experiência na aplicação de exames, avaliações e certificações, incluindo o Enem, o Encceja e o Exame Unificado da OAB. São mais de 160 projetos com mais de 150 mil questões inéditas e a participação de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil.

A instituição também organiza concursos em todas as regiões do país para tribunais, governos estaduais e municipais, Assembleias e Câmaras Municipais. Os exames são elaborados para selecionar profissionais nas áreas jurídica, de saúde, educação, segurança pública, fazendária ou bancária.

Clique aqui para se inscrever e ler o regulamento do Exame

(http://seguros.conhecimento.fgv.br