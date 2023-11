Akad oferece descontos nos seguros Bike e Cyber durante a Black Week

Seguradora garante descontos 15% e 10% para adesão de novos segurados até o dia 30 de novembro – Seguradora digital investida pela GP Investimentos, a Akad Seguros escolheu dois de seus principais seguros para ofertar em condições especiais durante a Black Week. Futuros segurados poderão procurar um corretor para acessar o seguro Bike com 15% de desconto e o seguro Cyber com 10% de desconto. As condições são válidas até o dia 30 de novembro.

O seguro para bicicletas da Akad foi projetado para bikes novas ou usadas, originais ou modificadas. A proteção atende até mesmo ciclistas que não possuem a nota fiscal da bicicleta. A cobertura inclui roubo ou furto qualificado em todo Brasil, danos em acidentes, Responsabilidade Civil, transporte e participação em competições.

Pioneira no Brasil em produtos digitais de proteção para bikes, a companhia dobrou recentemente o número de assistências oferecidas, incluindo serviços como remoção hospitalar, montagem da bicicleta, transporte complementar de táxi, além de reparos de câmera de ar, troca de corrente, substituição ou regulagem de selim ou freios e chaveiro.

Já no seguro Cyber, conhecido como Cyber Risk Pro, a Akad oferece coberturas que protegem contra riscos relacionados à segurança da informação e incidentes cibernéticos. O objetivo do seguro é cobrir perdas financeiras e responsabilidades decorrentes de violações de dados, ataques cibernéticos, roubo de informações, interrupção de serviços e outras ameaças relacionadas à tecnologia.

“Investimentos em inovação e novas coberturas fizeram com que a Akad se estabelecesse como referência em Bike e Cyber”, destaca Mariana Miranda, Head de Marketing e Vendas da seguradora. “Não por acaso esses produtos têm ganhado a preferência dos corretores e conquistado cada vez mais segurados”, completa.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

