Rodobens mantém ritmo de crescimento em serviços financeiros no fechamento do trimestre, com destaque para consórcio e seguros

A empresa fechou o período com uma carteira de crédito de R$ 17 bilhões, crescimento de 8,1% – A Rodobens S.A. (RBNS) divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2023, confirmando o crescimento apresentado desde o início do ano, totalizando no período com uma carteira de crédito acima de R$ 17 bilhões, um crescimento de 8,1% no comparativo com o mesmo período de 2022.

O bom desempenho foi impulsionado pelo Consórcio, que registrou mais de R$ 1,7 bilhão de vendas no 3T23 (+6,7% vs 3T22). A área de Seguros também foi destaque no período, incremento de 28,7% no comparativo, registrando R$ 172 milhões de vendas. Parte do resultado é atribuído à aquisição da corretora Partner – empresa especializada no ramo de seguros e benefícios corporativos – em março. Além disso, a Receita Futura Contratada (consórcio e prestamista) superou R$ 2,9 bilhões no período, o que representa crescimento de 11,1%, ante ao 3T22.

Entre as estratégias de escala comercial da companhia está o canal de Parcerias e Agentes Comissionados, que corresponde a 37,2% do total de negócios gerados no período, representando R$ 1,5 bilhão. São mais de 4.600 parceiros atuando na distribuição do portfólio de produtos Rodobens por todo o País de maneira escalável. A empresa conta, ainda, com o Escritório Digital, uma plataforma que centraliza todas as interfaces dos parceiros, com ferramentas de vendas, comercial e administrativa integradas ao CRM.

A Fitch Ratings, agência de classificação de risco de crédito, aumentou o rating de AA(bra) para AA+(bra), com perspectiva estável, no rating Nacional de Longo Prazo da Rodobens S.A. e do seu banco. “A elevação do rating é o reconhecimento do nosso trabalho e demonstra a força da sinergia entre nossas diferentes unidades de negócios”, diz o CEO.

A Rodobens S.A. tem o registro de emissor categoria A na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e é listada no segmento básico da B3 S.A. A empresa não realizou até o momento uma oferta pública inicial de ações. No entanto, tem admissão à negociação dos Certificados de Depósito de Ações (Units), sob o ticker de negociação RBNS, com o nome de pregão Rodobens. A marca também tem um canal de relacionamento com o investidor (http://ri.rodobens.com.br/) que contém todas as informações publicadas na CVM.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

