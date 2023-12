Mais de 2 mil corretores já foram contemplados pela parceria entre Porto Seguro e BYD

Desde o lançamento da parceria entre Porto Seguro e a BYD mais de 2.000 corretores já emitiram apólices para os seus clientes. A ação promocional que se estende até 20 de dezembro de 2023 para quem adquirir os modelos 2023/2024 (0km) de BYD Song Plus, BYD Yuan Plus, BYD Tan EV* e BYD Dolphin EV GS* mantém o vínculo já estabelecido entre Corretores e Clientes.

A oferta é válida para todo Corretor cadastrado no Grupo Porto que tenha um cliente que adquira um desses veículos dentro do prazo da campanha. Caso o cliente já possua um Corretor no produto Automóvel na Porto, a apólice manterá essa relação, incluindo a comissão. Caso contrário, será creditado o Corretor que primeiro enviar a cotação para a Seguradora.

Como em toda emissão feita no Grupo Porto, o time da Emissão Automóvel valida o vínculo e informa previamente tanto o Corretor que inseriu a proposta quanto o detentor da mudança na emissão. Além disso, para clientes que já possuem um seguro, serão mantidos os bônus na migração.

Os modelos elegíveis para a apólice subsidiada integralmente pela BYD serão identificados pelo número do chassi enviado pela montadora, e a Porto emitirá o seguro por meio dos corretores parceiros considerando as seguintes condições**:

•Seguro válido para uso particular dos veículos por pessoas físicas***.

•Abrangência do seguro: nacional.

•Cobertura compreensiva: 100% FIPE com franquia 50% da obrigatória.

•Cobertura para terceiros (Danos Materiais e Danos Corporais): a partir de R$ 150.000, dependendo do modelo do veículo.

•Acidentes pessoais a passageiros (APP): R$ 5.000.

•Cobertura para vidros.

•Carro reserva: 15 dias.

•Tipo de Seguro: Válido para Seguros Novos e Renovação Interna. Para clientes que já possuem um seguro, será necessário cancelar a apólice atual e realizar um seguro novo com manutenção do bônus (Endossos não estarão disponíveis).

•Vigência: 01 ano de seguro.

•Forma de Pagamento: somente boleto à vista.

Por ser um seguro subsidiado, a apólice não poderá ser cancelada após emissão e não haverá restituição de prêmio em hipótese alguma.

Não é válido para o modelo BYD Dolphin Plus. Os veículos elegíveis serão identificados pelo chassi enviado pela montadora BYD e serão barrados em momento de proposta para tratativa do time Porto, que emitirá apólice de seguro gratuita de acordo com as condições disponíveis para cada modelo.

**Os seguros são emitidos com condições específicas.

***O seguro não é válido para motoristas de aplicativos e/ou que exerçam atividade remunerada de direção de veículos de passeio para transporte de passageiros. As regras de aceitação serão determinadas pela seguradora e perfis fora do estipulado podem ser recusados.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui três verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Bank. Além de 12,3 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 33 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 55 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Ao todo 27 empresas fazem parte do universo Porto Seguro – entre elas: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência e Porto Seguro Uruguay. Em 2022, a Companhia apresentou R$ 28,0 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 1,13 bilhão. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.

