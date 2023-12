Executivos da Bradesco Saúde entre os 100 Mais Influentes do setor

Manoel Peres e Carlos Marinelli foram reconhecidos nas categorias “Gestão e Eficiência” e “Negócios”, respectivamente – A Bradesco Saúde celebrou duas conquistas na premiação “Os 100 Mais Influentes da Saúde”, que homenageia os executivos mais relevantes do setor em diferentes categorias. O diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde, Manoel Peres, foi o vencedor na categoria Gestão e Eficiência, e o diretor-geral da Bradesco Saúde e da Atlântica Hospitais e Participações, Carlos Marinelli, foi o eleito na categoria Negócios.

A escolha dos vencedores é feita pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia e pela Healthcare Management, baseada em votação aberta pela internet e pesquisa de mercado.

“Estar entre grandes personalidades do setor, em uma categoria tão importante quanto a de Gestão e Eficiência, é motivo de grande satisfação para mim e para todo o time da Bradesco Saúde. Afinal, esse reconhecimento é resultado do impacto positivo do nosso comprometimento conjunto para oferecer soluções que beneficiem toda a cadeia da saúde”, afirma Manoel Peres, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde.

Para Carlos Marinelli, o ano de 2023 consolidou a nova consciência da sociedade em relação à importância dos cuidados com a saúde, o que demanda investimentos no fortalecimento da estrutura médico-hospitalar no país. “O atual momento do mercado exige o aperfeiçoamento de serviços médicos, o desenvolvimento de novas ferramentas e a ampliação da estrutura assistencial, para atender plenamente às demandas da sociedade por saúde. Atentos a esse contexto, temos avançado em parcerias com foco em eficiência e qualidade”, comenta o diretor-geral da Bradesco Saúde e da Atlântica Hospitais e Participações.

A cerimônia de premiação dos 100 Mais Influentes da Saúde ocorreu na noite de 12 de dezembro, em São Paulo (SP).O evento reuniu líderes que se destacam no desenvolvimento da saúde no país em diversos segmento, entre operadoras, indústrias, fornecedores, distribuidores e entidades do setor.

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país.

Grupo Bradesco Seguros e Escola Virtual da Fundação Bradesco oferecem curso gratuito de educação financeira

“Construindo Minha Proteção Financeira” traz temas importantes, como planejamento, organização e mapeamento de gastos – O Grupo Bradesco Seguros, em parceria com a Escola Virtual da Fundação Bradesco, oferece seu primeiro curso virtual para apoiar as pessoas em suas trajetórias financeiras. Com duas horas de duração, o curso “Construindo minha Proteção Financeira” tem o objetivo de orientar e conscientizar os interessados sobre fatores importantes no processo de reeducação com o dinheiro, controle de suas despesas e a consciência do Seguro.

O material traz informações sobre como administrar as finanças por meio do planejamento e organização, realizando o mapeamento de gastos, ganhos e compromissos financeiros com a intenção de atingir um objetivo. O curso é gratuito, está disponível no site da Escola Virtual e é aberto para toda sociedade.

“Queremos conscientizar as pessoas sobre a importância do planejamento financeiro e destacar que uma relação saudável com o dinheiro pode trazer benefícios significativos para a vida e o bem-estar, pensando na longevidade que tanto prezamos dentro do Grupo Bradesco Seguros. Além disso, capacitação é um valor intrínseco na seguradora, pois quando falamos de educação falamos também de futuro, pois nossa missão é cuidar e proteger o futuro das pessoas. Poder oferecer esse curso gratuito é mais uma prova de que estamos no caminho certo”, afirma Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo.

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta.

