Allianz reúne em São Paulo, assessorias da Aconseg-RJ que operam com a seguradora

O encontro foi para estreitar laços com os parceiros, sempre na busca de melhorar o atendimento aos corretores e segurados – Parceria de sucesso entre Allianz e associadas da Aconseg-RJ foi mais uma vez validada

Na quarta-feira, 13 de dezembro, os dirigentes da Aconseg-RJ e das assessorias associadas parceiras da Allianz Seguros, foram recebidos na sede da companhia, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, pelo CEO-Presidente, Eduard Folch Rue, Karine Barros, CSO- Diretora Executiva Comercial Brasil e Livia Prata, Diretora Comercial RJ/ES.

O evento intitulado “Encontro Assessorias – Time de Ouro Joga Para Ganhar”, foi elaborado com conteúdos exclusivos para as assessorias. Além de fortalecer o relacionamento, a reunião também foi um momento de celebração. Tudo foi providenciado pela seguradora, passagens, hospedagem, deslocamentos proporcionando aos participantes um evento de muita qualidade.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,3 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro. A diretoria da entidade é composta por: Presidente, Joffre Nolasco; 1º Secretário, Cesar Braga; 2ª secretária, Jaqueline Rocha, 1º tesoureiro, Luiz Philipe Baeta Neves, 2º Tesoureiro, Alexandre Confettura.