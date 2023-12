Bradesco Seguros: especialista orienta medidas de prevenção para evitar acidentes com instalações elétricas no período natalino

A Bradesco Seguros destaca a importância de precauções extras durante as festividades de fim de ano, especialmente no que diz respeito à iluminação natalina, alertando sobre os potenciais riscos de curtos-circuitos elétricos. Comum nessa época, a decoração com luzes e elementos natalinos requer atenção especial, considerando o aumento do uso de aparelhos elétricos para lidar com o calor do verão. A inadequação das instalações elétricas pode representar uma ameaça à segurança das pessoas e das residências. De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2023 – ano base 2022, produzido pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), ocorreram 1.828 acidentes no Brasil.

A superintendente executiva de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, Raquel Cerqueira, oferece dicas valiosas para a segurança elétrica durante as festividades. “É preciso evitar o uso excessivo de adaptadores e verificar sinais de sobrecarga no sistema elétrico. Além disso, é importante ter atenção com fios desencapados e é imprescindível desligar o ar-condicionado ao sair de casa”.

Caso ocorram imprevistos, a Bradesco Seguros oferece o seguro residencial ‘Sob Medida’, que abrange desde a cobertura de incêndio até o serviço de assistência ‘Check-up Residencial’, cobrindo revisão de instalações elétricas, vazamentos, serviços de chaveiro, hidráulica, limpeza, indicação de mão de obra especializada, troca de tomadas, entre outros.

Raquel Cerqueira destaca a relevância do seguro residencial, ressaltando que a severidade de um incêndio residencial pode acarretar custos significativos para a recuperação do imóvel. “Esse tipo de seguro, muitas vezes representando uma pequena porcentagem do valor do imóvel, é uma proteção essencial para garantir tranquilidade e segurança durante as celebrações de fim de ano”, complementa.

Raquel Cerqueira, superintendente executiva de Ramos Elementares da Bradesco Seguros