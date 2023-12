Associação Beneficente da Allianz reúne Arte, Ciência e Tecnologia em Mostra

Evento contou com a presença de 920 pessoas em três dias; visitantes acompanharam trabalhos voltados ao universo cósmico e inspirados nos artistas Yayoi Kusama e Xul Solar – A Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz Seguros realizou mais uma edição da sua Mostra de Artes Visuais e Digitais. Promovida entre os dias 7 e 9 de dezembro, o evento reuniu 920 pessoas, que tiveram a oportunidade de acompanhar o aprendizado adquirido pelas crianças e adolescentes durante o segundo semestre de 2023. No espaço, foram expostos trabalhos relacionados às artes visuais, digitais, audiovisuais e de programação, tendo o tema Infinito como ponto de conexão. As atividades desenvolvidas foram inspiradas nas obras de Yayoi Kusama e Xul Solar, artistas com influências surrealistas que também fazem conexão com a natureza e formas circulares.

Rose Oliveira, diretora da ABA, comemorou a conclusão do semestre. “A Mostra é resultado de um processo, de uma construção coletiva entre crianças, adolescentes e time de educadores. Desta vez, conseguimos reunir arte, ciência e tecnologia. Todos os frequentadores aprenderam sobre alguns conceitos de astronomia de uma forma lúdica e cada um falou seguramente sobre a produção do seu trabalho”, disse. Segundo ela, por meio dessas ações, a instituição busca ampliar o repertório das crianças e dos adolescentes para que eles se posicionem de uma forma positiva na sociedade.

Quem passou pela Mostra pode participar de atividades interativas voltadas ao sistema solar e à influência da Lua nas marés, além de conhecer os jogos desenvolvidos pelo núcleo de programação. Em um dos games, os adolescentes fizeram o uso da Inteligência Artificial para criar uma “conversa” com o astronauta Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua. No setor de Artes Visuais, Júlia Santos de Oliveira e Gislayne Hetlin Mamani Mamani, ambas de 14 anos, conduziram uma apresentação virtual sobre a biografia de mulheres astrônomas. “Foi bem legal e divertido desenvolver esse trabalho”, afirmou Júlia. “A ABA traz muito conhecimento para o meu futuro e faz com que eu me desenvolva. Me ajuda muito”, explicou Gislayne.

Mais de 10 mil pessoas beneficiadas

Marco Campos, diretor de Recursos Humanos e Comunicação da Allianz Seguros e atual presidente da Associação, esteve presente no evento e comentou sobre a importância do trabalho desenvolvido pela instituição em quase 30 anos de atividade. “Nossa missão é preparar as crianças para o futuro e para a vida, fornecendo a elas a noção do que é a arte e a empregabilidade”, declarou, complementando que, ao longo de sua história, a ABA já beneficiou mais de 10 mil pessoas.

O presidente da Allianz Seguros, Eduardh Folch, também acompanhou a Mostra e frisou que, por trás das atividades desenvolvidas pelas crianças e adolescentes atendidos pela ABA, há um trabalho pessoal e de crescimento. “O que mais me chama atenção aqui é a capacidade de cada um de se concentrar e fazer um trabalho estruturado. Isso contribui muito para a concentração das pessoas, para a capacidade de se pensar no coletivo, de entender o outro e de falar em público”, destacou.

Associação Beneficente da Allianz

Fundada em 1994 por colaboradores da Allianz Brasil, a ABA contribui com a educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Em 29 anos de atuação, auxiliou o desenvolvimento de pessoas por meio de ações de arte-educação, artes digitais, audiovisual, cultura digital, esportes e programas socioemocional, de capacitação para adolescentes e de ações sustentáveis. Todos os trabalhos são feitos em horário complementar à escola regular, por meio de um time de educadores (as). Além disso, a instituicão mantém um acompanhamento constante desse público com o intuito de auxiliá-lo durante todo o processo.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.