Brasilprev é reconhecida como uma das empresas mais éticas do Brasil

A Brasilprev, líder de mercado e especialista em previdência privada, foi indicada como uma das “Empresas Destaque” durante a 10ª edição do prêmio As Empresas Mais Éticas do Brasil. Oferecido pelo Insituto Brasileiro de Ética nos Negócios, o reconhecimento leva em consideração os Indicadores de Gestão da Ética (IGE), desenvolvido pela instituição com o objetivo de avaliar a maturidade das organizações participantes.

“É uma honra recebermos esse prêmio, uma vez que a gestão ética é parte essencial da nossa visão de longo prazo”, afirma a presidente da Brasilprev, Ângela Assis, que ainda destacou o valor do reconhecimento para a continuidade do negócio. “Nós acreditamos que empresas com esse posicionamento são mais sustentáveis e mais bem-sucedidas com o passar dos anos, pois constroem relações sólidas e duradouras com clientes, colaboradores e parceiros”.

Segundo o diretor de Controles Internos e Gestão de Riscos da Brasilprev, Ronaldo Simon Ferreira, a empresa busca diariamente reforçar o seu compromisso com a ética nos negócios, e para isso conta com a solidez e expertise de acionistas como a BB Seguros e a Principal Financial Group (PFG). “Nós sabemos da nossa responsabilidade e do impacto que as nossas ações e decisões têm na vida das pessoas. Por isso buscamos sempre aprimorar nossos processos e práticas, agindo de acordo com os mais elevados princípios morais e legais”.

Para o fundador e CEO do Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, o selo conquistado pela Brasilprev deve servir de incentivo para outras empresas do setor. “Nada é mais nobre e exemplar do que as empresas buscarem a excelência quando o assunto é a Ética nos Negócios. E, atuando desta maneira, outras companhias poderão ver a melhora gradual dos padrões de gestão ASG, corroborando para manter a reputação corporativa e a perenidade dos negócios. Este é um dos objetivos do As Empresas Mais Éticas do Brasil”.

Sobre a Brasilprev

