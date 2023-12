Pedro Bial como você nunca viu: Bradesco Vida e Previdência traz versões inéditas do jornalista e apresentador em sua nova campanha

O jornalista e apresentador Pedro Bial estrela a nova campanha publicitária da Bradesco Vida e Previdência sobre seus planos de previdência privada. O filme destaca, de forma bem-humorada e leve, a importância de um planejamento para o futuro e ainda apresenta vantagens especiais para quem adquire o produto.

No roteiro, Bial interpreta diversos personagens para mostrar como seria sua vida em realidades paralelas. Em um cenário que remete a seu famoso programa de entrevista, o jornalista afirma: “Lá atrás, no meu começo, pensei em fazer várias coisas diferentes. Eu poderia ter sido…”, ressaltando que independente da opção escolhida para o futuro, se planejar é fundamental. Todo o processo criativo da campanha foi assinado pela AlmapBBDO, com gestão e intermediação artística da SUBA.

“Nessa nova Campanha da Bradesco Vida e Previdência adotamos uma linguagem e um formato leve e bem-humorado para a chamar a atenção das pessoas quanto a necessidade de planejar o futuro. E Pedro Bial, de forma inusitada e carismática, reforça a mensagem de que Previdência é uma das formas mais eficientes para planejar um futuro mais tranquilo.”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

O filme estreará na próxima terça-feira, 12. A campanha também contará com inserções em impressos, canais de TV abertos e por assinatura, spot de rádio, redes sociais, OOH, além de streaming.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.