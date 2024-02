Lucro líquido da MAPFRE no Brasil cresce 62% em 2023

Companhia registrou lucro de 233 milhões de euros no país ano passado. No mesmo período, a emissão de prêmios superou a marca de 5 bilhões de euros, alta de quase 6% – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, encerrou 2023 com um lucro líquido de 233 milhões de euros no Brasil, um salto de 62% em relação ao ano anterior. A companhia também registrou um crescimento de 5,9% nos prêmios emitidos em 2023 no país, totalizando 5,1 bilhões de euros, em comparação com 4,9 bilhões de euros em 2022. No ano passado, o Brasil respondeu por mais de um terço do lucro líquido da MAPFRE no mundo e por quase 19% dos prêmios emitidos.

O forte desempenho da regional brasileira foi impulsionado por resultados positivos em todos os segmentos de atuação da companhia, com destaque para o crescimento de 7,4% no Seguro Rural e de 5,6% no Seguro de Vida. A carteira de Seguro Auto, que passou por um período de adaptação de tarifas, registrou um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior. Este crescimento é atribuído à implementação bem-sucedida de estratégias de precificação mais competitivas.

O segmento de Não Vida foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento da MAPFRE no Brasil em 2023. Esse resultado se deve à queda de mais de oito pontos percentuais no Índice Combinado, que atingiu 78,6% no ano, impulsionado principalmente pelo setor de automóveis.Os demais segmentos também apresentaram resultados positivos. O Índice Combinado de Seguros Gerais atingiu 69,8%, apoiado pelo sólido desempenho do negócio agrário, que sofreu com menos eventos climáticos extremos. Já o segmento de Risco de Vida registrou uma melhora do Índice Combinado para 79%. Com uma performance positiva em todos os ramos, o ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido) da MAPFRE no Brasil evoluiu em mais de seis pontos, chegando a 24,3% no ano passado, o maior entre todas as unidades regionais da companhia no mundo.

“Os resultados positivos alcançados pela MAPFRE em 2023 demonstram um desempenho financeiro robusto e um avanço consistente da nossa operação no Brasil. Este crescimento é resultado de uma gestão eficaz dos riscos, centrada na satisfação do cliente e no fortalecimento das parcerias com os nossos diversos canais de distribuição. Com uma estratégia claramente definida, a MAPFRE está bem-posicionada para explorar novas oportunidades de crescimento no mercado brasileiro, especialmente nos segmentos de seguros automotivo, de vida e agrícola, que consideramos áreas-chave para a expansão em 2024”, afirma o CEO regional da MAPFRE no Brasil, Felipe Nascimento.

Nascimento enfatiza ainda a solidez do modelo de negócios da companhia, com estratégias de subscrição alinhadas às demandas do mercado e uma oferta multicanal. “Os resultados refletem a sustentabilidade do nosso modelo de negócios e a eficácia das estratégias de tarifação e de subscrição adotadas. Estamos constantemente adaptando nossas ofertas para atender à realidade do mercado brasileiro, garantindo que nossos produtos e serviços sejam relevantes para nossos clientes. Além disso, a oferta multicanal e a bem-sucedida parceria com o Banco do Brasil nos permite alcançar os clientes onde eles estão, proporcionando a flexibilidade e a conveniência que eles esperam de uma empresa líder de mercado”, explica o executivo.

MAPFRE cresce 7,7% no mundo

Considerando todos os países em que opera, a receita global da MAPFRE em 2023 foi de 32,2 bilhões de euros, 9,2% a mais do que em 2022, graças ao aumento de 9,7% nos prêmios emitidos, que alcançaram 26,9 bilhões de euros, e a maiores receitas financeiras. O lucro líquido da companhia ficou em 691,8 milhões de euros, o que representa uma alta de 7,7% na comparação com o ano anterior.

Com alta de 15,8%, a região Ibéria (Portugal e Espanha) foi a que mais cresceu em arrecadação de prêmios, seguida pelos países da América Latina (13,3%), Brasil (5,9%) e América do Norte (3,6%). Somados, os demais países da Europa, Ásia e África apresentaram um recuo de -2% em prêmios.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Felipe Nascimento, CEO regional da MAPFRE no Brasil