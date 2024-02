Henrique Brandão faleceu na última 2a feira no RJ!

O mercado de seguros “perde” mais um dos seus grandes líderes e referência na área de corretagem de seguros. Um corretor “pastinha” que se destacou pelo seu posicionamento em relação à questões polêmicas do setor e, sobretudo, por ter iniciado sua carreira como Corretor de Seguro de Vida e sempre alertar para o potencial dessa carteira. Foi presidente do Sincor-RJ, vice-presidente da Fenacor e completaria este ano 57 anos de trajetória como Corretor de Seguros. Foi presidente da Assurê Administração e Corretagem de Seguros e membro titular do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização (CRSNSP), nomeado pelo presidente da República, tendo sido reconduzido ao posto três vezes.

Henrique Jorge foi, também, presidente da Assurê Administração e Corretagem de Seguros e proprietário da Positiva Administradora de Benefícios.

A diretoria da ACONSEG-RJ lamenta o falecimento e presta sinceras condolências aos familiares, amigos e profissionais com os quais Henrique atuou todos estes anos.

A cerimônia de despedida começará às 10 horas desta quarta-feira (14 de fevereiro) na Capela Celestial do Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. A cremação ocorrerá no Crematório Memorial do Carmo às 13 horas.

(Fontes: Assessoria de Imprensa do CCS-RJ e Agência Seg News)