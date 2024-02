Grupo Bradesco Seguros destaca seu comportamento com o Agronegócio na 36ª Edição do SHOW RURAL COOPAVEL

Entre os dias 05 e 09 de fevereiro, o Grupo Bradesco Seguros marcou presença na 36ª edição do Show Rural Coopavel em Cascavel – PR, uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina. O evento proporcionou uma imersão nas últimas inovações do setor, alinhadas com o compromisso de tornar a produção global de alimentos cada vez mais sustentável.

O agronegócio é fundamental para a economia brasileira, responde por aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Além disso, o Brasil mantém sua posição de liderança mundial nas exportações de commodities agrícolas, oferecendo um vasto terreno para novas oportunidades e empreendimentos. O Grupo Bradesco Seguros, como forma de reafirmar seu compromisso com o agronegócio e impulsionar ainda mais o desenvolvimento do setor, vem promovendo ações e iniciativas de aproximação com os players envolvidos, destacando seu papel como aliado para o crescimento do segmento.

Além de marcar presença no evento, a seguradora reuniu corretores da região em um Workshop para debater sobre as tendências emergentes no agronegócio. Foi um espaço no qual os executivos da companhia junto aos parceiros de negócios puderam trocar experiências e conhecimentos essenciais, capacitando os profissionais para atenderem os segurados com maior assertividade e qualidade.

Além do Show Rural Coopavel, o Grupo também marcará presença em outras feiras importantes para o setor, assim como foi em 2023. A seguradora já enxergar os reflexos desse movimento de aproximação e entende o quanto é importante para o desempenho do agronegócio no Brasil.

Leonardo Freitas, diretor da Bradesco Seguros