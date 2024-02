CCS-SP reúne associados em assembleia para aprovação de contas

Além da aprovação unanime do balanço do exercício de 2023, almoço contou com a apresentação de novo associado e debate entre os associados. O mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), Álvaro Fonseca, abriu o almoço com os associados, no dia 6 de fevereiro, no Circolo Italiano, manifestando seu agradecimento. “Apesar das dificuldades enfrentadas, 2023 foi um ano espetacular para o Clube, com reuniões fantásticas, muitos debates, novos associados e novos parceiros. Agradeço o apoio e a ajuda dos associados”, disse.

No primeiro almoço do ano, os associados foram convocados para Assembleia Geral Ordinária (AGO) para a apresentação e aprovação do Balanço do Exercício 2023. A presidência e a secretaria da AGO foram exercidas pelos ex-mentores Boris Ber, presidente do Sincor-SP, e Evaldir Barboza de Paula. Coube ao diretor tesoureiro, Gilberto Januário, explicar as movimentações financeiras do CCS-SP no último ano, ressaltando que houve superávit de caixa. Colocada em votação, as contas foram aprovadas por unanimidade.

O mentor Álvaro Fonseca aproveitou para comunicar que o livro sobre o cinquentenário do CCS-SP, que foi adiado por causa da pandemia, está em fase de produção e será lançado neste ano. Além das empresas parceiras que patrocinam a publicação, o mentor abriu espaço para a participação de associados. “Aqueles que tiverem interesse em perpetuar seus nomes no livro podem nos procurar”, disse. Outro tema abordado foi a agenda dos almoços mensais de 2024, que já conta com várias datas reservadas por empresas do setor.

Em seguida, Boris Ber informou que o associado do CCS-SP Alexandre Colella foi nomeado diretor adjunto da diretoria regional da Zona Leste do Sincor-SP. A tarefa do novo diretor será auxiliar no atendimento aos mais de 5 mil corretores da região. “Bem-vindo e boa sorte Colella”, disse.

O 2º vice-presidente do Sincor-SP, Braz Romildo Fernandes, explicou que outras regiões com grande número de corretores, caso da Zona Sul da capital, do ABC, Santos (SP) e algumas cidades do interior, também contarão com o auxílio de diretores adjuntos. “O objetivo é atender todos os corretores dessas regiões”, disse.

Durante o almoço, o CCS-SP deu as boas-vindas ao novo associado Júlio Cesar Morato. “É uma alegria para o Clube, uma entidade com mais de cinquenta anos, receber novos associados. Seja bem-vindo”, disse o mentor. Alexandre Porto Serrichio, um dos padrinhos de Júlio, contou que o novo associado já atuou como segurador. “Certamente, ele agregará muito ao Clube”, disse.

Atuação das entidades

Atendendo ao convite do mentor, Boris Ber trouxe notícias do Sincor-SP, uma delas referente ao número de associados, que alcançou a marca de 11 mil no final do ano. “Um número extremamente significativo, que mostra a importância do sindicato”, disse. Ele informou, ainda, que o Sincor-SP tem acompanhado com atenção as propostas para a regulamentação das associações de proteção veicular. “Seria importante regulamentar, mas depende da proposta a ser aprovada”, disse.

O dirigente também comentou o envolvimento do sindicato na campanha do mercado segurador para o combate às fraudes no seguro saúde, que aumentaram muito. Segundo ele, nas reuniões da Comissão Intersindical, que conta com a participação do Sindseg-SP, foi criada uma subcomissão para tratar do assunto, inclusive com empresas não associadas ao sindicato das seguradoras. “Nós, corretores, precisamos ajudar nessa campanha”, disse.

No encerramento do almoço, o mentor Álvaro Fonseca agradeceu mais uma vez a ajuda e o apoio dos associados ao CCS-SP, informando que 2024 será um ano de muitas atividades para a entidade. “O Clube é respeitado por sua trajetória histórica e por sua atuação em prol do desenvolvimento dos corretores. Vamos continuar trabalhando para manter esse conceito”, disse.

Diretoria e ex-mentores do CCS-SP: Álvaro Fonseca, Gilberto Januário, Cláudia Camargo, Adevaldo Calegari, Boris Ber, Marco Cabral, Jorge Teixeira Barbosa e Evaldir Barboza de Paula.