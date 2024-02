Felipe Faraj assume como Diretor Jurídico da AXA no Brasil

O advogado Felipe Faraj é o novo Diretor Jurídico da AXA no Brasil. Com 16 anos de experiência no mercado segurador, o profissional é bacharel em Direito pela PUC-MG e está na companhia desde 2021.

Em sua trajetória, Felipe já passou por empresas como Zurich, AIG e Sompo Seguros. Na AXA, ocupou os cargos de Gerente e Superintendente Jurídico e, na nova função, além do departamento jurídico, também irá responder pela área de ESG.

Entre alguns dos projetos de destaques dentro da seguradora está o Legal Design, que organiza as informações de maneira intuitiva e utiliza linguagem acessível, clara e simplificada, para facilitar a compreensão e melhorar a experiência dos clientes.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.