(*) Por Rogério Gonçalves (Instagram: @rogergoncalves.coach) – A palavra ansiedade denota angústia e perturbação. Por isso, pode ser difícil ter a percepção da diferença entre ansiedade e medo. Essa doença e os transtornos que as permeiam correspondem a um conjunto de doenças psicossomáticas, caracterizadas por preocupação excessiva ou constante de que algo negativo vai acontecer. Por isso, a ansiedade no trabalho pode significar um grande desafio para as empresas. As crises de ansiedades quando ocorrem levam as pessoas a não se atentarem ao presente, podendo até mesmo resultar em reflexos físicos, como falta de ar, sudorese e arritmia.

A situação é realmente complexa. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 18,6 milhões de brasileiros têm ansiedade. Esses números colocam nosso país em primeiro lugar no ranking mundial dos países mais ansiosos. A questão é que a ansiedade está presente em cada indivíduo. O problema ainda sofreu um agravamento durante a pandemia, pois as pessoas passaram por situações que nunca haviam vivenciado isso com certeza foi um gatilho para muitas pessoas. Os jovens, cada vez menos, estão vivenciando experiências fora do mundo virtual, e se estabelece uma sociedade em que todos acreditam que alcançarão o sucesso profissional ou pessoal de forma simples. Isso não é uma realidade no mundo real e um dos impactos dessa frustração com certeza é ansiedade.

Em 2021, por exemplo, houve a concessão de 108.263 benefícios por incapacidade temporária devido a transtornos mentais e comportamentais. Geralmente pessoas mais flexíveis tem maior tendência para se adaptarem e sofrem menos de ansiedade. Ou seja, a ansiedade é um problema sério que merece atenção dos gestores e responsáveis pela saúde mental do trabalhador.

Uma alternativa é que as empresas podem fazer grupos para vivenciamentos, onde se aprenda a lidar com situações e pessoas. E neste artigo, falarei sobre saúde emocional, causas da ansiedade, como lidar com a ansiedade e como a empresa pode ajudar.

Quando a ansiedade é um problema de saúde emocional

Os desafios da vida moderna, marcados pelo senso de urgência e transformações abruptas, aliados ao momento de incertezas que se instalou com a crise sanitária da Covid-19, podem ser gatilhos para desenvolver transtornos de ansiedade. Há estudos que indicam que cerca de 50% dos profissionais brasileiros já sofreram de algum tipo de ansiedade que não é natural.

Entre os transtornos de ansiedade, o mais comum é o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), cujos principais sintomas são:

•preocupações e medos excessivos

•disfunção gástrica

•visão irreal de problemas

•dificuldade em manter a concentração

•inquietação ou sensação de estar sempre nervoso

•tensão muscular

•irritabilidade

•sudorese

•dores de cabeça

No ambiente profissional, a pessoa com TAG pode enfrentar algumas limitações pela dificuldade que encontra para falar em público, desenvolver atividades sob pressão ou com prazos muito curtos ou mesmo executar suas funções do dia a dia. Ao mesmo tempo, esses profissionais costumam ser muito dedicados e comprometidos, ao assumirem o compromisso consigo mesmos de fazer o melhor, o que estimula o desenvolvimento de habilidades como resiliência e adaptabilidade.

São ainda produtivos e estão sempre estudando, podem desempenhar suas atividades com excelência, inclusive em cargos de liderança.

Quais são as principais causas da ansiedade no ambiente de trabalho?

A ansiedade no ambiente corporativo pode surgir por diversos motivos. Uma pesquisa realizada em 13 países pela Robert Half, empresa de recrutamento e seleção, apontou que “o excesso de tarefas e a falta de reconhecimento são os principais causadores”. Os colaboradores que têm uma carga de trabalho excessiva podem desenvolver o transtorno de ansiedade, porque possuem tarefas demais e não conseguem cumpri-las.

Assim, se preocupam, desenvolvem medo e insegurança, ficam angustiados com a possibilidade de serem demitidos e com a autoestima baixa. O mesmo ocorre com quem se sente desvalorizado dentro da empresa. Acaba desenvolvendo uma apreensão contínua, se sentindo desmotivado e insatisfeito. A seguir, apresentamos algumas das suas causas em trabalhadores.

EXCESSO DE TAREFAS

Os colaboradores que têm uma carga de trabalho excessiva podem desenvolver o transtorno de ansiedade porque não conseguem cumprir tudo aquilo que foi designado para eles. Assim, se preocupam, desenvolvem medo e insegurança, ficam angustiados com a possibilidade de serem demitidos e com a autoestima baixa.

MÁ QUALIDADE DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Um ambiente de trabalho conflituoso, muito competitivo, cheio de cobranças, pressão por resultados, desorganizado, com falta de comunicação e outros defeitos também pode afetar de forma significativa a qualidade de vida do colaborador. Ele se torna uma pessoa ansiosa porque não se sente bem no lugar onde trabalha.

FALTA DE RECONHECIMENTO

Quando os colaboradores se sentem desvalorizados, eles desenvolvem uma apreensão contínua, se sentem desmotivados e insatisfeitos. Como não recebem um feedback positivo, podem sentir como se não estivessem dando o seu melhor no trabalho e acreditar que a empresa está insatisfeita com sua atuação. Por isso, se sentem apreensivos e inseguros.

BUSCA INCESSANTE POR RESULTADOS

Quando o profissional busca incessantemente por resultados cada vez maiores ele também pode acabar se tornando uma pessoa ansiosa. Esse comportamento pode ocorrer devido à pressão dentro da empresa, mas também pode se tratar de uma pessoa muito detalhista ou perfeccionista, que acredita que nunca está fazendo o melhor, então, se cobra em excesso.

PREOCUPAÇÃO DEMASIADA

O excesso de preocupação pode ser decorrente das cobranças excessivas direcionadas ao profissional. Quando ele é muito pressionado para alcançar resultados perfeitos no menor tempo, por exemplo, tende a ficar preocupado com seu próprio trabalho, com prazos, a qualidade das entregas, entre outros detalhes que provocam ansiedade.

METAS INTANGÍVEIS CAUSAM ANSIEDADE NO TRABALHO

Muitas empresas também costumam colocar metas para os seus colaboradores. Elas são interessantes porque podem contribuir para a produtividade e a performance, além de orientar o trabalho da equipe. No entanto, somente se forem metas possíveis e alcançáveis.

EXCESSO DE RESPONSABILIDADE

Existem cargos de grande responsabilidade dentro das empresas e, dependendo da maneira como é feita a gestão de pessoas, o profissional pode se sentir constantemente pressionado e tenso, com medo de errar e não atender as expectativas.

PRAZOS CURTOS E INADEQUADOS

Colocar prazo para as entregas dos colaboradores é importante, porém, é fundamental que esses prazos sejam adequados e condizentes com a quantidade de trabalho que precisa ser feita.

Como lidar com a ansiedade no mundo corporativo

O ser humano está acostumado à comparação, e hoje, devido à alta tecnologia e ao padrão estabelecido pelas redes sociais e pelos meios de comunicação, faz com que se comparem diariamente com pessoas bem-sucedidas profissionalmente, e até mesmo na vida pessoal.

Administrar a ansiedade torna-se palpável e é um grande diferencial para quem almeja conquistas no mercado de trabalho. A maneira mais eficaz de preparar-se é administrar as características pessoais, reavaliar conceitos e conscientizar-se de suas necessidades, buscando desenvolver virtudes e competências individuais para lidar com o todo.

Faça Terapia – com o apoio de um terapeuta é possível identificar a origem do transtorno, bem como dos gatilhos emocionais, e sentir-se mais confiante ao gerenciar suas emoções. E não! Terapia não é só para quem está doente em sua saúde mental, mas essencial para todas as pessoas que desejam ser saudáveis em sua saúde mental, emocional e física. Afinal, o corpo responde à uma mente, então se a sua mente estiver sadia, o seu corpo provavelmente também estará.

Antecipe a Execução de Ações – sempre que necessário e nunca saia em cima da hora para compromissos, o que pode gerar mais ansiedade.

Pratique Meditação – esse hábito saudável ajuda a equilibrar o organismo, a reduzir a impulsividade, a acalmar a mente e a manter-se concentrado. Há diversas técnicas disponíveis na internet.

Estabeleça Planos com Metas Diárias e Execute-as – Isso proporcionará menos tensão, ansiedade e sensação de missão cumprida, aliviando o estresse.

Faça Exercícios Físicos – escolha uma modalidade que melhor se adapte ao seu estilo ou que lhe dê prazer: corrida, luta, caminhada, dança, bicicleta etc. A prática de exercícios libera endorfina, o hormônio responsável por sensações de prazer e bem-estar.

Evite Pensamentos Repetitivos – remoer situações do passado podem levar a crises de ansiedade. Se isso ocorrer, recorra a um profissional, a um colega próximo, à meditação, técnicas de respiração ou algo que o tire desses pensamentos.

Desenvolva Atividades Manuais – elas farão com que seu cérebro foque em uma única atividade e não pense ou crie situações irreais.

E para você que chegou até aqui, eu tenho uma DICA: tenha um Mentor de Carreira.

Quando se tem um mentor do lado, fica muito mais fácil enxergar os erros para corrigi-los, de traçar metas tangíveis sem que você fique ansioso, de lidar melhor com as adversidades e muitas outras coisas.

Pense no mentor como um potencializador de resultados, aquele que está do seu lado para te guiar durante a sua jornada no mundo corporativo, e transformando todo seu potencial em resultado.

Como a empresa pode ajudar profissionais com ansiedade?

Se você é gestor e identificou sinais de que os profissionais da sua empresa estão apresentando qualquer sintoma de ansiedade, está na hora de criar um plano de ação.

É necessário construir um ambiente seguro para que esses profissionais busquem ajuda para saber como trabalhar a preocupação no trabalho e evitar que ela evolua para uma piora do quadro clínico.

Cabe aos gestores e às lideranças identificar os sinais em tempo hábil para contornar a situação e melhorar a qualidade de vida dos seus profissionais. Os gestores e lideranças de RH podem incentivar ações no ambiente corporativo para aliviar os sintomas do transtorno.

Não esqueça de compartilhá-lo em suas redes sociais!

Veja mais conteúdos no Instagram: @rogergoncalves.coach