Kleber Borges é o novo gerente de Novos Negócios da BB Previdência

Executivo acumula 16 anos de experiência em gestão comercial, especialmente nos ramos de Seguros, Previdência e Investimentos – A Gerência de Novos Negócios da BB Previdência está agora sob o comando de Kleber Borges. Administrador de empresas, Borges acumula 16 anos de experiência em gestão comercial, especialmente nos ramos de Seguros, Previdência e Investimentos. O executivo chega à BB Previdência para colaborar com a implementação do plano estratégico de crescimento da instituição.

Borges já ocupou cargos gerenciais em instituições como Bradesco Seguros e SulAmérica, onde foi gerente Regional Comercial da região Centro-Oeste do País e parte da região Norte, além de ter ocupado posições destacadas em outras empresas e instituições renomadas, como Sebrae e Sotreq. Formado em Administração (2008) pela Faculdade de Cuiabá, também tem MBA em Liderança e Coaching pela Universidade de Cuiabá (2020) e curso de extensão em Artes Cênicas pelo Instituto Federal do Mato Grosso.

Sobre a BB Previdência

A BB Previdência tem o propósito de realizar o sonho das pessoas com planejamento financeiro para um futuro mais tranquilo. Ao longo dos últimos anos, a Entidade tem investido em um contínuo processo de transformação digital, cujo objetivo é inovar e fornecer serviços com ainda mais excelência.

Com 28 anos no mercado, a BB Previdência segue como uma das principais Entidades de previdência complementar do país e administra carteira de 235 mil participantes, com cerca de R$ 8,0 bilhões em ativos sob gestão..

