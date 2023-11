Setor bate recorde de arrecadação em agosto com R$ 36 bilhões

Procura por produtos do setor de seguros cresce 8,8%, com valor total de R$ 253,8 bilhões, no período de janeiro a agosto de 2023 – Levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostrou que a arrecadação do mês de agosto superou o mês de julho em R$ 1,2 bilhão e registrou a maior arrecadação em termos nominais do ano. No oitavo mês do ano, cerca de R$ 36,6 bilhões foram arrecadados pelo setor, o que representa 14,4% do total alcançado entre janeiro de agosto de 2023. Ainda considerando os primeiros oito meses do ano, a arrecadação apresentou um aumento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 253,8 bilhões.

Em contrapartida, o setor também já retornou aos seus clientes mais de R$ 150 bilhões em indenizações, benefícios, sorteios e resgates, volume 1,5% superior ao desembolsado no mesmo período do ano passado.

Dos segmentos que tiveram maior demanda entre janeiro e agosto de 2023, Danos e Reponsabilidade cresceram 12,6%, com R$ 82,9 bilhões; seguido pela Capitalização, que teve alta de 7,1%, com R$ 19,6 bilhões; e a Cobertura de Pessoas, que cresceu 7,0%, com R$ 151,3 bilhões.

Um dos ramos do setor que tem apresentado evolução consistente é o Garantia Estendida que, apenas neste ano, arrecadou aproximadamente R$ 2,3 bilhões, 4,5% a mais que no ano passado, e indenizou o total de R$ 360 milhões. Dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, referentes ao volume de vendas de eletrodomésticos, corroboram com esse resultado ao apresentarem crescimento em todos os meses de 2023 em relação ao ano passado.

Ofertado aos consumidores no momento da compra de um novo produto, o Garantia Estendida, proporciona extensão do tempo de proteção contra defeitos de funcionamento, cobrindo custos de peças, mão de obra utilizada para o conserto e custos de transporte para a reparação ou reposição do produto. O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, ressalta a importância do seguro com a aproximação do fim do ano e à luz da Black Friday. “O setor de seguros é essencial na oferta de produtos que proporcionem maior proteção às pessoas dispostas a aproveitar as promoções e bons preços nesse período do ano”, afirma.

As perspectivas para o final do ano são positivas para o seguro Garantia Estendia. A projeção da Confederação Nacional das Seguradoras, divulgada este mês, estima um crescimento de 4,4% do ramo. A alta segue a linha de expectativa da Neotrust, empresa especializada em análise de dados de e-commerce, que espera um aumento de 12,6% nas vendas em comparação com o ano anterior, consolidando a tendência de crescimento sustentável desse período no mercado brasileiro. A pesquisa considera as vendas de 23 a 26 de novembro.

