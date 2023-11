Kakau Seguros apoia 1º Passeio Ciclístico do Parque

A 1ª edição do Passeio Ciclístico do Parque será realizada no dia 29 de outubro em São Paulo e terá 14 quilômetros pela Ciclovia do Rio Pinheiros.



A Kakau Seguros – plataforma digital que utiliza a tecnologia de inteligência artificial para entregar resultados mais precisos no segmento de seguros – anuncia seu apoio à realização da primeira edição do Passeio Ciclístico do Parque. O evento, que será realizado no dia 29 de outubro em São Paulo, é organizado pela Fuse Eventos Esportivos. A concentração será realizada no Shopping Parque da Cidade às 8h e, a partir das 9h, os participantes pedalarão aproximadamente 14 quilômetros pela Ciclovia do Rio Pinheiros.



Como prova do seu compromisso com a comunidade ciclista, a Kakau Seguros oferecerá aos participantes do evento brindes especiais e descontos em seguros de bicicletas. “O evento, que promete um dia de diversão, é a oportunidade para cuidar da saúde, fazer novas amizades e se conscientizar para a importância da proteção de uma bicicleta”, explica o CMO da Kakau, Gustavo Zobaran.

Passeio Ciclístico do Parque

Local: Shopping Parque da Cidade

Endereço: Av. das Nações Unidas, 14401 – São Paulo – SP

8h: abertura da arena no Shopping Parque da Cidade.

9h: saída para o pedal.

11h30: retorno ao Shopping Parque da Cidade.

12h30: encerramento.

R$50,00*.

Acima de 60 anos: 50% de desconto.

*Taxa de conveniência paga pelo participante.

Kit composto por sacochila, camiseta em poliamida, número de peito e brindes.

Sobre a Kakau

A Kakau é uma seguradora que oferece proteção por assinatura, se destacando no mercado como a primeira insurtech brasileira 100% digital a inovar. Fundada em 2017, a plataforma busca diminuir a burocracia na contratação de seguros, análise e pagamento de sinistros e no fornecimento de assistência quando necessário. Oferecendo em poucos cliques, acesso rápido e fácil desde a contratação, sinistro a assistência. A Kakau oferece proteção, por assinatura, para bicicletas e smartphones ou tablets, 100% digital, sem carência e sem burocracia.



