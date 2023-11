FenaCap realiza reunião com a Susep para reforçar o compromisso do segmento com o desenvolvimento econômico do país

O presidente da FenaCap, Denis Morais, se reuniu hoje (23/10) com o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, com objetivo de apresentar temas relevantes para o desenvolvimento da Capitalização. Entre os assuntos, estavam a lei de garantia de crédito e o Projeto de Lei de garantia de contratos públicos relacionados a obras e serviços, além da projeção do potencial de crescimento do mercado com os aprimoramentos sugeridos em todas as modalidades apresentadas no PDMS.



Morais ressalta a importância de reuniões como essa para estreitar ainda mais o diálogo com o órgão regulador. “O encontro foi muito positivo. E percebi uma disposição para trabalharmos juntos em prol da evolução do segmento. Precisamos do apoio da Susep para seguirmos com as pautas que podemos ajudar o mercado a dobrar de tamanho até 2026 e contribuir de forma ainda mais relevante com a sociedade”, avaliou.



A Susep tem realizado encontros com os principais atores do setor de seguros desde maio. Na reunião, também estiveram Alexandre Leal (diretor da CNseg); Carlos Alberto (diretor da Fenacap); Natanael Aparecido de Castro (presidente da Comissão de Produtos da Fenacap ) e Simone Ayub Moregola Bonafonte (presidente da Comissão Jurídica da FenaCap).